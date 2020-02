Bjarne (62) ble rørt til tårer da han så hva Tid for hjem hadde gjort

Line og Bjarne har ganske nylig kjøpt hus, og naustet var klart utslagsgivende for iveren etter å få tak i nettopp denne eiendommen. Selve huset er et renoveringsprosjekt de holder på å pusse opp, og naustet trenger også en god del arbeid. I hvert fall dersom det skal kunne brukes slik de drømmer om.

Lang vei

De er et stort gap mellom drømmen om det perfekte sommer-rom og det naustet huseierne viser meg. Her er det ikke en gang et gulv. Bakken er en blanding av grus og jord som skrår nedover mot sjøen, og rundt på vegger og i tak er det et salig kaos. Her er det så mye greier at man nesten ikke legger merke til at det også ligger en hvelvet båt der. Og båt skal det være her også i fremtiden, for naustet skal fungere som vinterlagerlagringssted.

Så da er spørsmålet: Hvordan kombinere dette med gjestebud, badehus, krabbekoking og oppbevaring av maritime nødvendigheter?

Designerens plan

Vi har valgt designer Morten Skjærpe Knarrum fra designduoen Morten & Jonas til dette prosjektet. Skjønt, jeg er litt usikker på om han ville takke ja, dette er nemlig ingen enkel utfordring.

Men dess vanskeligere dess bedre er Mortens innstilling, så jeg trenger ikke være bekymret. Vel, det gjelder helt til tegningene kommer. I første utkast er nemlig alle vegger og gulvet svartmalt …

Vi ender med å bruke brune materialer som vil gråne med tiden, og vi ender på Mortens forslag om å heve hanebjelken noe, slik at vi kan lage ett rett gulv og likevel ha takhøyde. Da vil naustet kunne fungere både som båtlagring og som et stort bruksrom for store og små i sommerhalvåret.

Se oversikt over produkter og materialer som er brukt i episoden her.

MØRKE TREMATERIALER: Både gulv og vegger ble kledd med utendørsmaterialer som vil gråne over tid. Foto: Pandora Film/ TV 2

Utfordringer med høyvann

I et slikt naust må man ta høyde for at sjøen noen ganger vil komme inn. Springflo og vind vil gjøre gulv og vegger våte, og da gjelder det å bygge på en slik måte at alt lett kan tørke igjen.

I dette tilfellet løser vi det ved å kle veggene innvendig med liggende kledningbord der det er en spalte mellom hvert bord. I denne spalten skal vi sette inn liggende spiler i samme materiale, men spalten er litt bredere enn spilene, slik at luften sirkulerer og fukt kan komme ut.

Du hadde ikke trengt spilene mellom bordene, men dette er en del av det visuelle uttrykket. Noen steder kommer det nemlig hyller i stedet for spiler, og disse stripene løper rundt hele rommet og gjør veggene interessante. Nesten som et hus på vrangen sier nå jeg, med utvendig kledning på innsiden.

Langbord som kan trylles bort

At det skal være plass til en båt i rommet vinterstid gir utfordringer med hensyn til hvordan vi skal lage spiseplass. Hvor skal man gjøre av bord og annen innredning når båten kommer inn?

Morten velger å løse dette ved å lage et nedfellbart bord. Når bordet ikke er i bruk kan det «berettes sammen» og hektes på plass i nisjen sin.

Nisjen lager vi i en lettvegg som vi setter opp. Rommet er nemlig så stort at vi kan dele det av og lage en egen bod for oppbevaring bakerst. Dermed er oppholdsrommet fritt for løse gjenstander og rot, og vi kan innrede det som et innbydende festrom.

NEDFELLBART BORD: Bordet kan slås sammen og får plass i nisjen på veggen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Rustikk kjøkkenbenk

Kjøkkenbenken er av enkleste sort og ble bygget på et par timer. Grove materialer ble satt sammen til et rammeverk bestående av seks ben, ramme på toppen og ramme for hylle.

Hyllen ble så kledd med plankematerialer som var til overs fra veggene, men toppen blir litt mer eksklusiv – en skikkelig fin stenplate. Til slutt monterer vi vask og armatur. Meningen er at man skal koble til hageslange på sommeren og samle vannet opp i bøtte. Enkleste løsning altså.

NAUSTKJØKKEN: Enkel konstruksjon på kjøkkenbenken, men med benkeplate i steinmateriale og messingvask. Foto: Pandora Film/ TV 2

Gulltak!

Så langt alt vel og bra, men taket skal være noe utenom det vanlige. Her trengs det noe som lyser opp litt, og svaret er selvfølgelig gull!

Morten og Jonas har funnet fram til et materiale som rett og slett er vevet messing, i ca metersbredde på rull. Planen er å strekke dette i taket, helt opp til mønet og dermed skape en nesten katedralaktig følelse. Ganske spennende. Dette er noe ingen har sett før, og vi må selv finne ut av hvordan vi skal gjøre det.

Vi er litt skeptiske, men du verden så flott effekt det blir når det er ferdig og Edward har monterte lamper som lyser opp herligheten! Dette blir et naust utenom det vanlige!

Messingen kommer til å få en annen patina etter hvert, men finnes det regner for hvordan et tak i et naust skal se ut? Håpet er at det bare blitt tøffere og tøffere med tiden.

GULLTAK: Taket er dekket av «vevet stoff» av messing. Spotter lyser opp mot gullflaten. Foto: Pandora Film/ TV 2

Okerdør og malte tallerkener

De gamle naustdørene vil vi beholde, men nå har vi fått teften av gull, så de blitt malt i en nydelige okergul farge. Kontrasten til de mørke veggene er slående, og fargen plukker opp fargen på tang og mange andre elementer som finnes i den fine utsikten.

Flere blikkfang skal vi også ha, så Morten og jeg rigger oss til med hvite tallerkener i glade farger. Malingen er fra hobbybutikken og egnet til å male på kopper, tallerkener osv. Den herder ved at gjenstandene settes i stekeovn etter at de er dekorert.

Vel, vi leker og har det kjekt, føler oss litt som i barnehagen, men det gjelder å ha troen. Troen på at det blir fint med farger når tallerkenene kommer på plass i naustet. Og det blir det.

GLADE TALLERKENER: Tallerkenene har vi malt med spesialmaling fra hobbybutikken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Rørende avslutning

For oss gjenstår det nå bare å dekke til fest og ønske nausteierne velkommen hjem. Det er ganske spennende, for dette er en veldig annerledes tolkning av et maritimt miljø. Ingen hvitmalt idyll med blåstripet tekstil, drivved og måkefigurer – men et røft miljø med grove mørke materialer.

Jeg forstår det som at det er innertier. Bjarne blir direkte rørt, og med tårer i øynene setter han seg i naustdøren. Kanskje har han funnet fred og er kommet hjem?

Tusen takk for oss!

– Kjersti.

