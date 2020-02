Antallet døde som følge av coronaviruset stiger med 45 lørdag, melder CNN, som siterer kinesiske helsemyndigheter.

I tillegg er antallet smittede i provinsen Hubei, hvor viruset først ble oppdaget, økt med nesten 2000 tilfeller.

Så langt har smitten spredd seg til 27 land, ifølge CNNs oversikt. Tidligere denne uken ble det bekreftet smittetilfeller i både Sverige og Finland. Lørdag ble det åttende tilfellet i Tyskland bekreftet, da en 33 år gammel mann ble innlagt på sykehus i Bayern.

Den siste tiden har mange land innført strenge tiltak for å bekjempe spredningen. I Kina har mange byer stengt ned all kollektivtransport, og USA har innført strenge karantener for amerikanske statsborgere som er hentet hjem fra landet. Lørdag begynte Australia å håndheve en regel som gjør at utlendinger som reiser fra sentrale Kina ikke kommer til å kunne komme inn i landet.

– Vårt viktigste ansvar er befolkningen i Australia og vår nasjonale interesse, og det som driver beslutningene våre er befolkningens helse og velstand, sier statsminister Scott Morrison.