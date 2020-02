USAs president Donald Trump har viderebrakt flere Twitter-meldinger som tilsynelatende bekrefter at en al-Qaida-topp ble drept i et droneangrep i Jemen.

Stammeledere i Jemen sier til nyhetsbyrået AP lørdag at et antatt amerikansk droneangrep har ødelagt en bygning som huset al-Qaida-krigere.

Kjerneområde for al-Qaida

Droneangrepet skjedde i Wadi Ubaidah-området i provinsen Maarib øst i landet 25. januar, ifølge stammelederne.

Dette er kjent som et kjerneområde for al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), som er terrornettverkets jemenittiske fløy.

Det er ukjent hvor mange og hvilke AQAP-medlemmer som var i bygningen.

Trump retvitret imidlertid en håndfull meldinger og artikler som tilsynelatende bekrefter at Qassim al-Rimi, en av AQAPs grunnleggere og nåværende leder, ble drept i angrepet.

Det hvite hus ville lørdag ikke kommentere hvorvidt presidentens Twitter-aktivitet kan tolkes som en bekreftelse på at Rimi ble drept i et amerikansk droneangrep.

– Et stort slag for al-Qaida

Heller ikke CIA vil kommentere saken.

Al-Rimi tok over som AQAP-leder etter at Nasser al-Wahishi ble likvidert i et amerikansk droneangrep i 2015.

Blant meldingene som Trump har retvitret, er en tråd fra Rita Katz. Hun er direktør for det private etterretningsselskapet SITE, som overvåker meldinger fra militante grupper. Katz sier angrepet skjedde 25. januar.

– Hvis det er sant, noe det synes å være, så vil al-Rimis død være et stort slag for al-Qaida som helhet. Al-Rimi var kandidat til å etterfølge Zawahiri, tvitret Katz torsdag.

Hun viser til al-Qaidas øverste leder Ayman al-Zawahiri.

Dersom det stemmer at al-Rimi ble drept i droneangrepet, betyr det at tre i AQAPs ledelse er drept siden 2012. I 2013 bekreftet al-Qaida at Said Ali al-Shihri var drept i et droneangrep året før.

Anders Dale er etterlyst, blant annet for å ha støttet IS. Dale er på amerikanske myndigheters terrorliste, og PST har siktet ham for brudd på flere terrorparagrafer. Foto: Privat

Ambassader stengte

Samme år, i 2013, stengte USA 22 ambassader og utenriksstasjoner på grunn av terrortrusler fra AQAP.

15 norske ambassader i Midtøsten og Nord-Afrika ble stengt for publikum, mens sikkerhetstjenestene i en rekke land trappet opp jakten på personer som kan knyttes til al-Qaida-avsnittet i Jemen.

Blant dem som var i søkelyset var en konvertitt fra Akershus og en norsksomalisk bombemaker.

Den militante islamisten Anders Cameroon Østensvig Dale ble betegnet som «svært farlig» da han senere havnet på USAs terrorliste.

Abdulkadir Mohamed Abdulkadir, kjent under dekknavnet Ikrima, bodde flere år i Norge, før han ble en av verdens mest ettersøkte terrorister.

I 2013 unnslapp han et angrep fra Navy Seal Team 6, enheten som drepte terrorlederen Osama bin Laden i 2011.

Norsksomalieren var i direkte kontakt med terrortoppen Anwar al-Awlaki. I 2014 utlovet USA en milliondusør for den norsksomaliske terroristen.

(NTB/TV 2)