– Veldig mange har advart meg mot denne jobben

Tidligere denne uken ble det klart at 53-åringen skifter beite etter tolv år i Odd.

Nå tar han fatt på en formidabel oppgave: Å gjenreise et Vålerenga-lag som ikke har tatt medalje siden 2010.

– Det er veldig mange som har advart meg mot denne jobben. Fordi det er et vepsebol, fordi det er ingen som lykkes og mange fraksjoner, og så videre, forteller Fagermo til TV 2.

– Det kan hende, men for meg gjør det bare jobben mer interessant. En gang må en klubb med et så stort potensial lykkes, tilføyer den ferske VIF-treneren.

Lørdag hadde han sin første treningsøkt med Vålerenga i portugisiske Algarve. Fagermo sier at møtet med spillerne og trenerteamet har gitt ham «vanvittig energi.»

– Det har jeg tenkt å bruke for å gjøre Vålerenga best mulig. Jeg kommer til å gå inn med hud og hår, lover 53-åringen.

Dette sier han om spillerkjøp

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at den tidligere Odd-treneren er riktig mann for hovedstadsklubben. Men for at Vålerenga skal bli en stabil toppklubb, tror han at det må skje en del endringer – også blant dem som sitter rundt Fagermo.

– Og i spillerstallen. Vålerenga har ikke vært gode nok på spillerlogistikk de siste årene. Begynner de å treffe med signeringene de neste overgangsvinduene, og de får Fagermo til å sette inn en veldig tydelig spillestil, så kommer Vålerenga til å være på et helt annet nivå enn de siste to-tre årene, mener Mathisen.

Selv er ikke den ferske VIF-sjefen særlig opptatt av å snakke om spillerkjøp akkurat nå. Han vil bruke treningsleiren i Algarve til å kartleggene spillerne han allerede har til rådighet.

– Det er for tidlig å si. Jeg er mest opptatt av dem som er her, og hvordan vi kan utvikle dem til å bli enda bedre, lyder det fra Fagermo.

– Blir det aktuelt å hente noen fra Odd?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg har ikke planer om å hente noen spillere ennå. Det viktigste nå er å kartlegge dem som er her. Det er en stor og talentfull tropp, så får vi gjøre jobben grundig, varsler han.

Flirer av Klanen-spørsmål

Gjennom tolv år i Odd har ikke Fagermo vært en særlig populær mann blant Vålerenga-fansen. Nå har supporterne allerede begynt å like en fyr de tidligere hatet, sier Mathisen.

Selv flirer Fagermo på når TV 2 spør ham om rivaliseringen.

– Er det enkelt å bytte en sånn stol, eller kommer det til å gå greit?