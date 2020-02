– Han kommer aldri til å bli en verdensklassespiss

Se TV 2-studios gjennomgang øverst!

Manchester United-Wolverhampton 0-0

Manchester United gikk målløse av banen for tredje gang på rad i Premier League i 0-0-kampen mot Wolverhampton lørdag.

Savnet av toppscorer Marcus Rashford er merkbart, og i Premier League-studio etter kampslutt tok TV 2s ekspert til orde for at han gjerne skulle byttet de to lagenes spisser om han var ansvarlig for vertene.

– Når jeg ser Anthon Martial, så tenker jeg at han aldri kommer til å bli en verdensklassespiss. Vi kan sammenligne med Raul Jimenez. Jeg ville hatt Jimenez hver dag i uken. Når Rashford er vekke, er Martial også veldig mye dårligere. Det ser ikke bra ut, sier Erik Thorstvedt.

På Deadline Day hentet Ole Gunnar Solskjær inn tidligere Watford-spiss Odion Ighalo, som har spilt i kinesisk fotball de siste sesongene etter overgangen bort fra Premier League i januar 2017, og en retorisk Thorstvedt stiller seg selv spørsmål om hva man kan forvente derfra.

– Det er jo et spørsmål. Hva får vi av han? De siste 15 kampene i Watford scoret han ikke i det hele tatt. Han møtte fullstendig veggen, og tok dette skiftet til Kina. Først rykket han ned. Han ville ikke være med dem ned, og gikk til en ny klubb der det har vært vanskeligere å få spilletid. De spilte cupfinaler rett før jul, og han startet på kampen i begge disse kampene. De startet med en 31-åring fra Sør-Korea og en 33-åring fra Colombia som en aldri har hørt om. Det sier litt. Det er en del sesonger siden vi så ham på sitt beste.

– Du er mildt sagt skeptisk?

– Ja. Naturligvis er jeg det. Og så er jeg veldig, veldig villig til å bli overbevist om det motsatte. For den mannen har mye fotball i seg, og er en klassisk spiss, sier den tidligere Premier League-keeperen.

Solskjær: – Ighalo gir oss en annerledes mulighet på topp

Like etter 0-0-kampen på eget gress lørdag får Solskjær også spørsmål om hva Ighalo kunne tilført laget hans mot Wolves om han hadde vært tilgjengelig allerede timer etter han signerte for klubben.

– Odion er en veldig god målscorer. Fysisk tilstedeværelse i boksen. Han kunne ha hjulpet Anthony. Han var isolert i førsteomgang, og det er frustrerende, sier den tidligere Molde- og Cardiff-sjefen.