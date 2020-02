Trabzonspor-Fenerbahce 2-1

Foruten Istanbul-klubbene, er Trabzonspor den mest suksessrike fotballklubben i Tyrkia.

Dermed har det bygget seg opp en intens rivalisering mellom Trabzonspor og Fenerbahce, sistnevnte Istanbul-klubb og regnet som en av «de tre store.»

Trabzonspor-supporterne TV 2 snakket med i forkant, stemplet oppgjøret som årets største.

Der spilte en 24 år gammel trønder, som fansen har trykket til sitt bryst, en av hovedrollene.

«King of the North», Sørloths kallenavn blant fansen, og «I love you, Sørloth» var blant kjærlighetserklæringene som ramlet inn fra tribunen. For Sørloths del var dette første gang han spilte oppgjøret på hjemmebane.

14 minutter var spilt da 24-åringen fikk ballen servert etter å ha gått på et skråløp inn i feltet.

Landslagsspissens førstetouch var perfekt. Han vippet ballen opp til seg selv, og fikk den nødvendige åpningen til å sette ballen i det nærmeste hjørnet. Det var Sørloths 16. scoring for sesongen, til øredøvende jubel i heksegryten Senol Günes stadion.

Han er toppscorer i den tyrkiske ligaen, nå to mål foran Alanyaspor-spissen og Premier League-kjenningen Papis Cissé.

Senere var Sørloth svært nær sitt andre for dagen. Et innlegg fra dødlinjen ble slått inn i boks. Trønderen raget høyest, men klarte akkurat ikke å komme seg nok over ballen. Dermed ble det tverligger-ut.

Allerede i første spilleminutt sendte Max Kruse Fenerbahce i føringen. Sørloths scoring var utligningsmålet, før venstrebacken Filip Novák sendte hjemmelaget i ledelsen etter 32 minutter.

Trabzonspor bevarte 2-1-ledelsen kampen ut.

