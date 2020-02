Tidligere Dortmund-spiller om Haaland: – En blanding av Lewandowski og Aubameyang

Mot Union Berlin fikk han sin første kamp fra start. Braut Haaland scoret to ganger, og skaffet dessuten straffe.

På motsatt banehalvdel stod Neven Subotic. Den 31 år gamle midtstopperen har åtte og et halvt år bak seg i Borussia Dortmund, hvor han spilte med spisser som Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang.

– Haaland er helt på linje med de spillerne slik jeg ser det, sier Subotic til Viasport.

Serberen var Mats Hummels' stoppermakker i noen av Dortmunds beste sesonger under Jürgen Klopp.

Neven Subotic spilte hele kampen for Union Berlin. Foto: Odd Andersen

– Han (Haaland) er en blanding mellom Lewandowski og Aubameyang, for han er komplett. Han har fart, finesse og trenger bare en halvsjanse for å score et mål. Jeg er glad på klubbens vegne, men ikke for oss som motstander. Gratulerer til ham og klubben som fikk avtalen i havn, fortsetter serberen.

Det utrolige målsnittet

Den 19 år gamle jærbuen har bare spilt 136 minutter i den tyske toppdivisjonen. Likevel har han scoret sju (!) mål.

Om forventningene var høye før han signerte for Borussia Dortmund, er de skyhøye nå.

Med rette, mener pappa Alf-Inge Håland.

– Når du scorer mål, blir du satt i søkelyset. Det blir skrevet og sagt mye om ham. Men foreløpig ser det ut til at han håndterer det relativt bra. Det tror jeg, sier «Alfie» til TV 2.

Store oppgjør i vente

Faren er forberedt på at den utrolige målformen kan dabbe av.

– Det vil helt sikkert komme perioder der han ikke scorer så mye og folk stiller spørsmål, så det er vi forberedt på. Men vi får ta problemer når de eventuelt kommer. Foreløpig ser det ganske bra ut, sier han, uten akkurat å overdrive.

Snart venter større kamper for Braut Haaland og co. 8 februar møter de Bayer Leverkusen borte, mens de ti dager senere skal ut i første Champions League-åttedelsfinale mot PSG. Da spørs det om det er mulig for trener Lucien Favre å holde spisskometen sin på benken.

– Men nå tror du at han er der og skal starte hver kamp?

– Han håper jo helt sikkert det selv, absolutt. Men det vil komme kamper der du tenker litt annerledes og med en litt annen kampplan. Da må du bare akseptere at du starter på benken av og til. Og han har jo vist at han kan komme inn fra benken og score og avgjøre kamper også, påpeker pappa Håland.

Ryerson tar av seg hatten

Like før Braut Haaland ble tatt av banen i det 77. spilleminutt, ble Julian Ryerson byttet inn for Union Berlin. De to kjenner hverandre fra det norske U21-landslaget.