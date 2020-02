Krestina, Angelina og Maria Khachaturyan drepte sin egen far, Mikhail Khachaturyan (57) med kniv og hammer i familiens hjem i Moskva i juli 2018.

Drapet skjedde etter at faren hadde mishandlet døtrene over en periode på tre år, skriver BBC. Blant annet nektet han dem å gå på skolen, mishandlet dem og voldtok dem.

Samme dag som drapet fant sted, tok 57-åringen søstrene én og én inn til rommet sitt. Der sprayet han blant annet pepperspray i ansiktene deres fordi han mente de hadde gjort en dårlig jobb med å vaske leiligheten.

Etter at han sovnet samme kveld, tok de tre jentene livet av faren, før de selv ringte politiet. Alle tre ble arrestert da politiet kom til leiligheten.

Avkriminalisert

Søstrene var 19, 18 og 17 år gamle da drapet skjedde. Tiltalen skapte stor debatt om vold i hjemmet, som med unntak av de aller groveste tilfellene, ble avkriminalisert i Russland i 2017.

Søstrenes forsvarere og aktivister mener at de tre ble tvunget til å drepe sin egen far for å overleve.

Ifølge BBC signerte over 350.000 personer en underskriftskampanje for å vise sin støtte til søstrene.

PROTESTER: En kvinne holder et bilde av de tre søstrene under en demonstrasjon i Moskva i desember. Foto: Pavel Golovkin/AP Photo

Selvforsvar

Fredag opplyste søstrenes advokater at påtalemyndigheten dropper drapstiltalen. Grunnen er ifølge advokatene at påtalemyndigheten anser drapet som selvforsvar.

Påtalemyndigheten har ikke ennå bekreftet at saken henlegges.

Til BBC sier jentenes advokat, Alexei Parshin, at saken vil gå gjennom ytterligere vurderinger av eksperter, men at disse trolig vil styrke konklusjonen.

– Etter det forventer vi at påtalemyndigheten vil droppe den kriminelle etterforskningen, sier han.

(TV 2/NTB)