Berge gikk rett inn på laget: – Han blir aldri stresset

Crystal Palace - Sheffield United 0-1 (0-0)

To dager etter Sander Berge ble presentert som Sheffield Uniteds rekordsignering, fikk 21-åringen sin debut i Premier League i lørdagens bortemøte mot Crystal Palace.

Det ble 66 minutter på banen i debuten og seier. Det ga mersmak.

– Jeg kunne ikke vært gladere. Seier i den første kampen min, og laget jobbet hardt. Wow, de kjemper og går for seieren. Jeg er stolt av å være en del av dette laget. Fansen var fantastisk. Alt i alt var dette en drøm å få diss første tre poengene, sier Berge etter kampen.

– Han (trener Chris Wilder) sa at jeg skulle spille på min måte, jobbe hardt og spille på mine styrker. Jeg visste jeg hadde et veldig sterkt lag ved min side, og de stod bak meg hele kampen. Da er det lettere å trykke til. Men det var som natt og dag å komme fra fra belgisk liga, få én treningsøkt og så spille i Premier League, for dette er intensiv fotball, forteller Berge.

– Jeg skal prøve å bygge videre på dagens prestasjon og bli bedre. Jeg skal jobbe hver uke for å få så mange minutter på banen som mulig og bli varmere i trøyen. Forhåpentligvis blir jeg bedre og bedre i de kommende kampene, sier Berge om fortsettelsen.

Da Berge ble klar for Sheffield United skrev kaptein Billy Sharp en sang dedikert til nordmannen. Under lørdagens kamp sang fansen sangen fra tribunen.

– At fansen sang den i dag ga meg gåsehud. Det var ekstraordinært og en unik opplevelse, sier Berge.

– Han blir aldri stresset



Berge markerte seg tidlig og var involvert i en del av spillet. Sheffield United hadde ikke så mye spill fremover de første 45 minuttene, så noen store sjanser var det ikke å snakke om etter førsteomgang. Crystal Palace var farligst frempå.

– Han har vært aktiv når vi snakker om det å løpe mye. Det er han som har løpt mest på banen med 5,66 kilometer. Han har gjort ting enkelt. Han spiller i en rolle på midtbanen hvor han selvfølgelig har oppgaver defensivt, men hvor han også blir med på en del av det som skjer fremover på banen. Han har kommet på en del fine løp. Det har ikke vært flere enn elleve pasninger han har slått, og han truffet på ni av dem, oppsummerer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i pausen.

– Men en helt grei omgang for Sander Berge. Han har fått vist frem fysikk, ro og pasningsspill, legger han til.