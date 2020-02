I vinter har TV-seerne blitt kjent med Mie Mack Cappelen (22) fra Bærum gjennom TV 2s nye realityserie Love Island.

Men dette er ikke første gang Mie har vært med på en TV-produksjon.

Hun dukker nemlig opp i musikkvideoen til en av de største, norske hitlåtene fra 2019: «Raske briller» av NRK-stjernen Nicolay Ramm.

Musikkvideoen har over 1,6 millioner avspillinger på Youtube, låten toppet VG-lista og den er nominert til prisens «årets låt» på Spellemannprisen i vår.

Da TV 2 møtte Mie før hun startet innspillingen av Love Island, fortalte hun at hun egentlig meldte seg på som statist i musikkvideoen.

– De så etter statister, så jeg sendte en mail og meldte meg på. Jeg har gjort slike statistjobber tidligere, så jeg tenkte at jeg bare skulle være i bakgrunnen, men så viste det seg at det ikke var en statistrolle i det hele tatt, sier hun til TV 2.

MUSIKKVIDEO: I Nicolay Ramms musikkvideo «Raske Briller» har Mie Mack Cappelen en fremtredende rolle. Foto: Skjermdump NRK

Ga mersmak

I musikkvideoen, som er en del av NRK-programmet «Helt Ramm - Alpestreker», spiller Mie en av dem som Nicolay Ramm fester med i skiløypa.

– Det var sykt gøy å være med på. Og det er jo veldig mange som har sett videoen, sier Mie.

Realitydeltakeren forteller at hun ikke visste hvem Nicolay Ramm var før hun møtte ham på innspillingen.

– Jeg hadde ikke fått med meg greia med «Helt Ramm», men det var veldig gøy å møte alle og oppleve en slik type produksjon, sier hun.

Musikkvideo-rollen ga mersmak for 22-åringen.

– Jeg synes hele greien med kamera og TV-produksjon var veldig gøy. Jeg liker å by litt på meg selv og jeg er ikke redd for å drite meg ut, sier Mie, som forøvrig også var å se i en episode av «Åndenes makt» i fjor høst.

FEST: I musikkvideoen er det full fest i skiløypa. Johannes Roaldsen Fürst fra «Hvite Gutter» og Mie Mack Cappelen er to av skuespillerne. Foto: Skjermdump NRK

Drømmejobb

Mie er glad for at TV-seerne nå skal bli kjent med henne gjennom Love Island.

– Jeg håper at de får et ekte og ordentlig inntrykk av hvem jeg er, og at jeg er meg selv, sier hun.

Til vanlig bor Mie i Asker og tar en bachelor i internasjonale studier, og hun har tidligere jobbet for flere humanitære organisasjoner.

– Jeg har alltid sagt at drømmejobben min er i FN, men jeg har blitt litt usikker nå i det siste, fordi det er så mye jeg vil. Jeg vet at jeg vil hjelpe mennesker, men det er så mange veier man kan gå, sier hun.

