Se Jack Wilsheres Instagram-innlegg nederst!

Siden han slo gjennom med brask og bram for Arsenal som tenåring, har skader ødelagt for midtbaneeleganten.

Foran forrige sesong byttet han klubb i håp om å blåse nytt liv i karrieren.

Men på halvannen sesong har Wilshere bare spilt 14 Premier League-kamper for West Ham. Kun seks av dem fra start.

Ifølge Transfermarkt har 28-åringen vært ute med skade i 302 dager for «The Hammers.» Og flere skal det bli.

Engelskmannen er nylig blitt operert for brokk. En comeback-dato er ikke satt, men West Ham har tro på at det ikke blir et langvarig avbrekk, skriver avisen London Evening Standard.

Via Instagram kommer Wilshere med følgende beskjed til dem som har avskrevet ham på grunn av skadeproblemene:

– Bare le av meg, men husk at jeg er et menneske som bare vil få på meg skoene igjen og spille fotball. Det er den ene tingen jeg elsker.

– Jeg kommer tilbake, varsler han.

Lørdag ettermiddag spilte West Ham hjemme mot Brighton. «The Hammers» ledet 3-1, men kampen endte til slutt 3-3. Der fikk nysigneringen Tomas Soucek, som vil bli en av Wilsheres konkurrenter på midtbanen når han er tilbake i spill, tillit fra start.

Wilsheres melding etter operasjonen ser du her: