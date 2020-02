Borussia Dortmund-Union Berlin (2-0. Kamp pågår)

Erling Braut Haaland fikk sin første kamp fra start for Borussia Dortmund mot Union Berlin lørdag.

Etter fem mål på to innhopp - fordelt på kun totalt kun 59 minutters spilletid - var forventningene enorme til 19-åringen.

Og Haaland skuffet ikke. Før 18 minutter var spilt i hans første kamp fra start i Bundesliga, var han på riktig plass og satte 2-0 i nettet.

Kampen pågår nå. Artikkelen oppdateres!

TV 2s livesenter: Følg kampene spark for spark

Unggutten fra Jæren var nære ved etter en langball i bakrommet allerede etter åtte minutter, da det så ut til at gjestenes forsvarere undervurderte farten hans, men berlinerne slapp med skrekken i det tilfellet.

Sancho scoret også - begge satte rekord

Etter 13 minutter satte så et annet stortalent som 1-0 i nettet for hjemmelaget på Signal Iduna Park. Jadon Sancho dro seg inn fra venstre og var heldig da avslutningen gikk via en forsvarer og i nettet til hjemmeledelse.

Målet var den engelske 19-åringens tolvte for sesongen og 25. i Bundesliga-karrieren, hvilket er rekord for en tenåring.

Fem minutter senere var det så Haalands tur. Et flott innlegg fra Julian Brandt på høyre fant veien til det farlige rommet mellom forsvaret og keeper, og på ekte goalgettervis bredsidet Norges heteste fotballspiller i øyeblikket inn 2-0 fra kloss hold.

Dermed hadde han scoret utrolige seks mål på totalt 77 minutters spilletid i tysk fotballs øverste divisjon. Det er ifølge statistikktjenesten Opta også ny Bundesliga-rekord.

Mot et gavmildt bortelag kunne Dortmund-ledelsen vært større til pause, selv om Union også hadde sine farligheter, og også i første halvdel av 2. omgang ble det sløst.

Haaland skaffet straffesparket til 3-0

Halvveis i omgangen var så Haaland farlig frempå igjen, og skaffet sitt lag straffespark. Alene med keeper Rafal Gikiewicz passerte unggutten polakken og ble lagt i bakken. Straffesparket måtte Haaland overlate til Dortmund-stjernen Marco Reus, som sikkert satte 3-0 i nettet bak en Union-målvakt som kun fikk det gule kortet i situasjonen.

Like etterpå økte Axel Witsel til 4-0 for et Dortmund som virkelig lekte seg igjen foran hjemmefansen.

Braut Haalands storform i Bundesliga lover godt for Norge før den avgjørende EM-playoffen i mars. Først venter Serbia i TV 2-sendt oppgjør på Ullevaal 26. mars, før det forhåpentligvis blir finale mot enten Skottland eller Israel på samme kanal noen dager senere.