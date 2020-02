Lampard vraket verdens dyreste - reservekeeperen (38) tabbet seg ut

Se video av scoringen i vinduet øverst! Resterende nedover i saken. Sammendrag kommer.

Leicester-Chelsea 2-2

– Det er en ganske stor greie for Lampard å ta dette valget. Vi snakker om at verdens dyreste keeper benkes.

Ordene falt fra TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt like forut for oppgjøret mellom Leicester og Chelsea, der bortelagets manager overrasket alle ved å gi Willy Caballero plassen mellom stengene i stedet for Kepa Arrizabalaga.

38 år gamle Caballero gjorde så en grov feilvurdering og havnet på bærtur ved Leicesters 2-1-mål i oppgjøret, og med det stilles det naturlig spørsmål ved Lampards disponeringer.

Heldigvis for Caballero ble ikke scoringen matchvinnermålet, da to sjeldne scoringer fra Antonio Rüdiger (1-0 og 2-2) reddet poeng for gjestene i den viktige toppkampen.

Men i en Premier League-innspurt der kampen om Champions League-plassene er noe av det mest spennende, var lørdagens oppgjør mot ligatreer Leicester en unik mulighet til å kappe inn forspranget på åtte poeng for firer Chelsea. I stedet må de nå se seg over nakken igjen, og står i fare for å selv bli tatt inn poeng på i løpet av helgens runde.

Målløst, men fartsfylt før hvilen

Til tross for en fartsfylt og underholdende 1. omgang, stod det 0-0 etter de første 45 minuttene på King Power Stadium.

Både Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham og Mason Mount var farlig frempå for gjestene, i en omgang der høyreback Reece James briljerte stort.

– Han slår gode innlegg, inn der hvor keeper og forsvaret blir usikre på hvem som skal ta den, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt halvveis, mens kollega Jesper Mathisen omtalte 20-åringens omgang som «eventyrlig».

Chelsea ville ha straffe - ble ikke hørt

Chelsea ville også ha straffespar, da Abraham gikk i bakken like før 20 minutter var spilt etter en duell med Caglar Söyüncü, men dommer Lee Mason vinket spillet videre.

– Jeg ser ingen åpenbar kontakt, men med måten han faller på så ser det ut til at det er det, kommenterte Endre Olav Osnes, men kun et drøyt minutt etter situasjonen fant sted hadde også VAR konkludert med at Masons avgjørelse fikk bli stående.

– Hadde dommeren dømt straffe, tror jeg ikke VAR hadde gått inn og gjort noe med det da heller. Det er en 50/50-situasjon, sa Jesper Mathisen i studio da situasjonen ble gjennomgått i pausen.