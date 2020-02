Målløst for Manchester United i Fernandes-debuten: – Han kan ikke løse dette helt alene

I en målløs 1. omgang fikk Fernandes også rundt fem minutter før pause muligheten fra drømmehold like utenfor 16-meteren. Luke Shaw la et flott innlegg fra venstre, men portugiserens avslutning gikk rett på landsmannen Rui Patricio i Wolves-målet.

– Det er noen centimeter unna drømmedebut, sa kommentator Øyvind Alsaker.

– Vi har sett ham score fra det holdet så mange ganger. Det er mulig å sette den i begge hjørnene, men han setter den rett på Patricio, kompletterte ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Det er ikke sånn at han kan løse dette helt alene

Minuttet før pause holdt Wolves-fansen pusten da stjernespiller Adam Traoré ble liggende og holde seg til skulderen etter en duell med Manchester United-kaptein Harry Maguire, men spanjolen spilte videre.

I pausen tok TV 2-studio for seg nyervervelsen Fernandes' 1. omgang.

– Han har sett veldig komfortabel ut med ballen i beina, og han viser allerede at han tilfører dette Manchester United-laget noe de har manglet. Det har ikke vært så lett for ham. Han spiller på et lag som sliter litt med kreativiteten og fantasien. Det er ikke sånn at han kan løse dette helt alene, konkluderte TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Manchester Uniteds manager skulle ønske portugiseren var enda mer involvert, og utover i 2. omgang ble Fernandes dypere i sin rolle.

– Det var mye snakk om den debuten, vi ventet på den, og vi er glad for å ha ham her. I 1. omgang hadde vi for liten bevegelse rundt ham, så da bestemte jeg meg for å sette ham litt lengre ned i banen og få ham mer på ballen. Han viser kvalitetene sine. Vi kommer til å se mer av ham. Det er tross alt den første kampen hans i Premier League, med nye lagkamerater som han har sett på en halv trening i går, forklarte Solskjær overfor TV 2 etter kampslutt.

Stillingskrig utover i 2. omgang

Scoringene uteble imidlertid, og det var en annen fra den iberiske halvøy som leverte 2. omgangs første farlighet. Juan Mata dro seg fri og løsnet skudd fra distanse, men spanjolens avslutning gikk like til side for Patricio i ulveburet.

Halvveis i omgangen fikk Fernandes vist seg frem igjen, da et langskudd ble fomlet ut til hjørnespark av Patricio. Avstanden var lang, men måten burvokteren slet med å hanskes forsøket på viste også at det virkelig er krutt i støvlene til de røde djevlenes nye stjernespiller.

På motsatt side var Raul Jimenez nære etter en kontring like etter. Adama Traoré satte fart og spilte fri meksikaneren, men en stødig David De Gea ble stående og slo avslutningen fra kloss hold til hjørnespark i sin 300. Premier League-kamp for klubben. Ikke lenge etter måtte Traoré forlate banen med skade, og dermed mistet ulvene en av sine viktigste offensive trusler det siste kvarteret av oppgjøret.

Stor sjanse for Manchester United-innbytter mot slutten

På motsatt side hadde også Mason Greenwood kommet inn, og da han løsnet skudd og traff to Wolves-spillere på veien mot mål var det veldig nære at ungguttene sendte vertene foran rundt tolv minutter før slutt.

Verken han eller noen av de andre klarte imidlertid å finne veien til nettmaskene, og da en annen innbytter - Diogo Dalot - headet utenfor fire minutter på overtid, ebbet det ut med 0-0 på Drømmenes Teater.

– Det er en kjempesjanse som han egentlig bør sette, sa Erik Thorstvedt i TV 2s studio etter kampslutt.

– Jeg tror banemannskapet må ha flyttet målet en halvmeter til høyre, for der nede i høyre hjørne… Mason, Diogo og Juan… Noe må ha skjedd der i går kveld, spøkte Solskjær etter kampslutt.