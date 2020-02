Det er bare et par måneder til utleveringen av Hondas første elbil starter i Norge. Målet er å selge rundt 700 biler allerede i år.

Her er det fokus på et helt nytt design og en unik brukeropplevelse.

Nykommeren bygger på en ny plattform, utviklet eksklusivt for denne modellen. Det betyr at alt er nytt på Honda e – fra innerst til ytterst.

Digitale speil

Om mulig, vekker interiørdesignet minst like mye oppsikt som utsiden. Det handler først og fremst om det digitale dashbordet – som er dekket med ikke mindre en fem skjermer.

Ytterst finner vi to seks-toms skjermer, som erstatter de konvensjonelle sidespeilene. Her kan sjåføren velge mellom to ulike modus: Normal og vidvinkel. Utover å redusere luftmotstanden, er fordelene ved digitale speil at bildesonene reduseres med om lag 10 prosent i normal modus, og hele 50 prosent med vidvinkel aktivert.

Under vår første test av bilen, trives vi best i normal-modus. Men også her krever det litt tilvenning, sammenlignet med vanlige speil.

Målet var først å selge 3.000 biler i år, men etter en reduksjon i forhandlernettet er det nye tallet 700. Honda bekrefter til Broom at det ikke er noe problem med leveringstid – dersom etterspørselen vokser.

Playstation og Netflix

Foruten det digitale instrumentpanelet, er det de doble berøringsskjermene på 12,3 tommer som dominerer dashbordet.

Her styrer du en rekke ulike funksjoner, som alt fra navigasjon og radio til innstillinger og ikke minst brukergenerert innhold. Sistnevnte handler om at Honda tillater deg å koble til en rekke ulike enheter, ikke bare smarttelefonen.

Med Honda e trenger ikke ladepausene å bli kjedelige...

Ved hjelp av Honda es Wi-Fi-hotspot, kan du enkelt koble bilen opp til nett og eksempelvis se på filmer på Youtube eller Netflix. Dette skjer naturligvis kun når bilen står parkert.

Utviklerne hos Honda har tydeligvis tenkt på at det å stå og lade bilen ikke er direkte spennende. Derfor er e like godt utstyrt med vanlig stikkontakt og HDMI-inngang. Det betyr at man enkelt kan koble til ulike spillkonsoller, som for eksempel Nintendo og Playstation.

Under vår test av bilen, fikk vi en demonstrasjon av hvor enkelt det er å koble til Nintendo. Og vi kan love deg at ladepausen oppleves MYE raskere med et par runder Mario Kart.

Hvis du heller foretrekker å se en film, leverer Honda god lyd med opptil åtte høyttalere, 376 watt og en egen subwoofer under baksetet. Dette er med andre ord en skikkelig underholdningsmaskin, også når den står i ro.

Innholdet på medieskjermene kan enkelt tilpasses.

Personlig assistent

Det er ingen tvil om at Honda har prioritert brukeropplevelsen i sin aller første elbil. Japanerne er tydelig på at bilen skal kunne integreres med den digitale hverdagen.

Derfor lanseres også en ny mobilapplikasjon, som gir deg tilgang på ladefunksjoner, kjøretøystatus, klimakontroll, sikkerhet og lokasjonsovervåking. Appen støtter også «digital nøkkel» – som gjør at du kan gi andre tilgang til bilen, uten den fysiske nøkkelen.

I Norge starter prisene på 253.300 kroner.

En annen stor nyhet er Hondas «personlige assistent». Dette er en stemmestyrt funksjon som ved hjelp av kunstig intelligens lærer deg å kjenne. Systemet bygger på maskinlæring, som gjør at den hele tiden vil tilpasse seg brukerne i bilen – og levere mest mulig relevante svar.

Ettersom Hondas nye «personlige assistent» også snakker sammen med tilkoblede tjenester og applikasjoner, muliggjør det et bredt spekter av søkefunksjoner og svar.

For eksempel kan du spørre hvor nærmeste vegetar-restaurant er, sortert etter høyeste score fra tidligere besøkende.

Også bakspeilet kan leveres digitalt på Honda e.

Sikkerhet er høyt prioritert

Ved siden av å kunne underholde og kommunisere med omverdenen, er sikkerhetsfunksjoner i høysetet på nye Honda e.

Disse tre funksjonene debuterer på bilen:

- Lead Car Departure Notification System: Varsler føreren når bilen foran har begynt å bevege seg.

- Kollisjonsbegrenset pedalkontroll: Forhindrer plutselig akselerasjon i revers eller ved kjøring når du starter bilen og det finnes en hindring i veien.

- Lavhastighetsbremsefunksjon: Bruker nødbrems mens du kjører eller reverserer med lav hastighet.

Se egen faktaboks med de øvrige sikkerhetsfunksjonene nederst i saken.

Her kan du lese hele testen av Honda e, inkludert kjøreinntrykk:

Sikkerhetssystemer, Honda e: Kollisjonsbegrenset bremsesystem (CMBS): Hjelper til med å forhindre kollisjon med biler og fotgjengere. Dette systemet er forbedret med nattdrift for å oppdage fotgjengere og syklister når det ikke finnes gatebelysning, og aktiverer bremsene når møtende kjøretøyer befinner seg i motsatt kjørebane eller svinger inn foran ens egen bil.

Adaptiv Cruisekontroll (ACC): Lar bilen holde følge med og følge trafikken i lave hastigheter.

Kjørefeltkontrollsystem (LKAS): Brukes på by- og landsveier – i tillegg til motorveier med flere felter – for å holde kjøretøyet midt i kjørefeltet. Dette fungerer fra rundt 72 km/t opp til kjøretøyets maksimale hastighet.

Intelligent hastighetsbegrenser (ISL): Styrer automatisk kjøretøyets hastighet med hastigheten som er forhåndsinnstilt av føreren eller under fartsgrensen som er angitt på et trafikkskilt.

Kjørefeltkontrollsystem (RDMS): Oppdager kjørefeltslinjene og hjelper sjåføren til å ikke komme ut fra kjørefeltet

Trafikkskiltgjenkjenning (TSR): Forhindrer plutselig akselerasjon på grunn av uoppmerksomhet og vekker sjåførens oppmerksomhet.

Automatiske fjernlys: Oppdager kjøretøy foran og bytter automatisk mellom fjern- og fjernlys. Ved ulykker inkluderer utvalget av avanserte tilkoblingstjenester også Impact Alert og E-Call for veihjelp i nødsituasjoner.

