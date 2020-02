Golberg rørte faren til tårer

Se farens rørende reaksjon på sønnens gull i vinduet øverst.



Pål Golberg kunne juble for NM-gull og kongepokal etter herrenes 30 kilometer på Konnerud lørdag.

Ved målområdet stod en tydelig rørt far.

– Dette var jo i overkant. Det var det, sier Johannessen med skjelvende stemme til TV 2.

Han forteller at det var han som hadde fått ansvaret om å smøre skiene til sønnen til rennet.

– Det er litt sånn at når du skal spille ut en sønn og du har tatt sjansen på å smøre skiene hans også, så blir det litt familiært, sier Johannessen.

– Mange oppturer og nedturer

Lørdag kunne familien juble, men slik har det ikke alltid vært. Sykdom som meslinger, kyssesyken og virussykdom, og skader har satt Golberg tilbake i noen sesonger. Derfor smakte NM-gullet ekstra godt etter den tunge tiden de siste årene.

– Det ligger mange oppturer og nedturer så det holder over mange år. Han har hatt en veldig god sesong i år, og så viser det seg også med Pål at skal du henge med i verdenstoppen må du være frisk. Og han har ikke hatt noen avbrudd denne sesongen her, og det ser jeg nå gir resultater, sier Johannessen med tårer i øynene.

– Jeg vet hvor mye tid og krefter som han har lagt ned på å komme dit han er i dag. Når du ser at han står en distanse ut som han gjorde i dag, så er det en stor opplevelse, legger han til.

NM-gullet var naturligvis stort for Golberg selv.

– Nå er jo pappa i utgangspunktet ekstremt lettrørt, så i den lille boblen vi lever i, hvor dette er det største vi kan oppnå, så er det klart det betyr mye for både ham og meg, sier gullvinneren til TV 2.

Han forteller at han har prøvd å se situasjonen sin i et større bilde, noe som har hjulpet for å se fremover.

– Når man står i det føles det ekstremt vanskelig. Det har vært noen avbrudd de siste to-tre sesongene som har bremset progresjonen litt. Men jeg har kunnet trene greit og har ikke mistet talentet mitt. Det er bare det at det siste halvannet året har jeg kunne gjort alt jeg har planlagt, og forvaltet det på best mulig måte, forklarer Golberg.

Sundby i knallform

Så langt i sesongen har Martin Johnsrud Sundby vært plaget av skader og har måttet bryte renn. Lørdag viste 35-åringen at man ikke bør avskrive ham og kjempet om seieren på herrenes 30 kilometer under NM på Konnerud, kun slått i sprintduellen av Golberg.