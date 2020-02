Sofia Kenin slo Garbiñe Muguruza i finalen i Australian Open etter tre sett med 4-6, 6-2, 6-2.

Dette er første gang i karrièren hun vinner noe så stort. Aldri før har hun kommet lenger enn til fjerde runde i en Grand Slam-turnering. Hun har altså aldri vært i en kvart- eller semifinale i en Grand Slam. Før nå, og denne gangen gikk hun helt til topps.

Og det preget åpenbart 21-åringen som tok til tårene etter seieren var et faktum.

– Dette er min første tale, men jeg skal gjøre mitt beste, innledet Kenin seierstalen med.

– Drømmen min har offisielt gått i oppfyllelse. Jeg klarer ikke en gang å beskrive denne følelsen. Dette er så emosjonelt og jeg har jobbet så hardt. Jeg er bare så takknemlig for at jeg står her i dag. Drømmer går i oppfyllelse. Hvis du har en drøm, gå for det, for den kommer til å gå i oppfyllelse, sier Kenin til stor jubel fra tribunen.

Kenin, som er født i Russland, men amerikansk statsborger, er den yngste amerikaneren til å vinne en Grand Slam siden Serena Williams for 18 år siden.

Hun er nå rangert som den syvende beste tennisspilleren i verden, og nummer én i USA. Før lørdagens triumf var tolv den høyeste rangeringen Kenin hadde hatt. Hun var en barnestjerne innen tennissporten, men tok ikke senior nivået helt før i 2019 da hun vant tre WTA-turneringer. Hun fikk da WTAs pris for størst framgang. Lørdag viste hun seg frem på den virkelig store scenen.