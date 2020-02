Videoen, som er filmet av en drone, viser en bygningsarbeider som jobber med rivningen av idrettsarenaen SKK Peterburgskiy. Plutselig ser man at den ene siden av arenaen kollapser, og at mannen begynner å løpe for livet. Idet grunnen forsvinner under han, forsøker han å hoppe, men blir svelget av raset.

TV 2 har valgt å klippe vekk deler av videoen, som først ble publisert av den russiske avisen Fontanka.

Mann omkom

Mannen var en av fire bygningsarbeidere som jobbet med å kutte vaierne som holdt fast taket på arenaen.

BBC melder at en 29-åring ble funnet omkommet i ruinene. Ingen av de tre andre ble alvorlig skadd i ulykken, og de blir avhørt av politiet.

Det er foreløpig uklart hva forårsaket kollapsen.

RUINER: Bildet viser ruinene av den gamle arenaen etter kollapsen. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Bygger verdens største arena

SKK Peterburgskiy het Sports & Concert Complex Lenin da arenaen ble åpnet i 1980. Arenaen har i hovedsak blitt benyttet til idrettsarrangementer og konserter.

I 2023 skal ishockey-VM arrangeres i St. Petersburg, og det er derfor idrettsarenaen rives. Etter planen skal en ny ishockeyarena stå ferdig til VM, som har som mål å bli verdens største.

Den kanadiske hallen Bell Centre i Montreal, som har drøye 21.000 tilskuerplasser, er størst i verden i dag. Den nye SKK Peterburgskiy har som mål å kunne huse mellom 21.500 og 23.000 personer, melder Aftonbladet.

– Rekonstruksjonen kommer til å bli et gjennombrudd for ishockeyen. Vanligvis nevnes arenaer i Chicago, Detroit og New York som gode eksempler, men St. Petersburg kommer også til å bli et slikt eksempel, har klubbens viseordfører Roman Rotenberg uttalt.