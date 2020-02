Johaug dominerte – junior tok NM-bronse

Therese Johaug vant kvinnenes 15 kilometer under NM på Konnerud. Ingvild Flugstad Østberg tok sølv.

Junior Helene Marie Fossesholm tok NM-bronse.

– Nå er det «berre lekkert», sier 18-åringen til TV 2 etter målgang.

– Jeg prøvde å gå teknisk og taktisk bra, og følte jeg løste det på en bra måte. Hadde kanskje håpet at jeg kunne prøve å henge på de to lynraske damene i front. Men det toget gikk, sier Fossesholm om egen prestasjon.

Johaug var for øvrig den eldste utøveren som gikk over målstreken lørdag.

– Det forteller at jeg begynner å bli en litt sånn gammel kjerring, som vi sier oppi Dalsbygda, sier Johaug til TV 2.

Johaugs råd til arveprinsessen

Fossesholm på sin side var den yngste som startet.

– Helene har jo bevist før at hun kan hamle opp med oss seniorer. Hun fikk to pallplasser på Beitostølen, så jeg er ikke overrasket over at hun er på pallen i dag. Men det er veldig sterkt. Hun gikk jo kjempebra i dag. Det er som jeg sier, hun er fremtidens håp på jentesiden. Det er veldig moro å følge utviklingen hennes, sier Johaug om 18-åringen.

– Er det slik at tiden er moden for henne å bli lagvenninne med deg allerede neste sesong?

– Ja, klart. Hun har nivået inne. Så er det kanskje opp til henne selv hvordan hun har lyst å utvikle seg. Om hun har lyst å være på juniorlag eller på senior. Jeg presterte både på nasjonalt og internasjonalt nivå da jeg var like gammel som henne, og valgte fortsatt å være et år til på juniorlandslaget. Jeg tror på en måte hun må gjøre det som er best for henne selv.

– Hva anbefaler du som har erfaring?

– Hadde jeg vært henne, tror jeg kanskje jeg ville fulgt utviklingen min og fått vært junior så lenge jeg kunne være det, og vært på juniorlandslaget. Det blir alltid mange nok år på landslag, så det er ingen fare med det, sier Johaug og ler.

Fossesholm selv tenker ikke så mye på å gå fra junior til senior ennå.

– Det har jeg egentlig ikke noen kommentar til, for det er noe vi må diskutere med Skiforbundet og alt det der om hva som er best for meg i fremtiden, sier hun til TV 2.

Stortalentet vil ikke høre for mye på andres råd. Heller ikke fra Johaug.

– Det er vel ikke så mange som vet bedre enn kanskje meg selv, men vi får se. Det er jo klart at man må høre litt etter, men det er du selv som vet best og man må gå sine egne veier også.