Klokken 03.53 natt til lørdag fikk politiet inn melding om en bil som har kjørt i et vann i Kristiansand.

Dykkere har funnet en Porsche som har kjørt i vannet.

– De søker etter personer rundt bilen, skriver politiet i Agder på Twitter.

Kort tid etter skriver politiet på Twitter at det ikke er gjort funn av personer.

– Vitne har sett to personer løpe fra bilen like etter den kjørte utfor. Hendelsen settes i forbindelse med innbrudd hos Porscheforhandler tidligere i natt, skriver politiet på Twitter.

Klokken 03.18 gikk alarmen hos en Porscheforhandler i Sørlandsparken. Politiet tror det er sannsynlig at bilen som kjørte i vannet ble stjålet derfra.



– Vi har ikke helt fått avklart hva som er stjålet enda, men det er sannsynlig at de kan settes i sammenheng, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland til TV 2.

– Vi har fått avklart at ingen er omkommet eller skadd. Vi er så sikre som vi kan bli på at ingen er i vannet. To personer er sett løpe fra stedet, og dykkerne som har undersøkt bilen og et stort område rundt har oppgitt at dette var en toseters bil, sier han videre.