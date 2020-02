Riksretten mot USAs president Donald Trump går mot slutten, og senatet har varslet at de kommer til å avgjøre skyldspørsmålet onsdag neste uke.

Samme kveld som Demokratene gikk på store tap, deriblant i en votering der det ble klart at de ikke får hente inn nytt bevismateriale eller vitner, kommer nyheten om at en sentral skikkelse i riksrettsdramaet pensjonerer seg etter over tre tiår i tjeneste hos dem amerikanske staten, skriver NBC News.

Marie Yovanovitch var tidligere USAs ambassadør i Ukraina inntil hun fikk sparken. I riksrettens innledende faser i Representantenes hus vitnet hun om at Trumps advokat Rudy Giuliani målrettet hadde jobbet med å sverte henne, blant annet med anklager om at hun skulle ha snakket nedsettende om presidenten, samt å stå i veien for en korrupsjonsetterforskning av presidentkandidat Joe Bidens sønn Hunter.

Da presidenten angrep hennes vitnemål mens hun ble utspurt i Representantenes hus, omtalte hun presidentens meldinger som «svært skremmende».

Siden hun mistet jobbet som ambassadør har hun jobbet i utenriksdepartementet.