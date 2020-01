Da høringen begynte fredag kveld norsk tid, var det ingenting som tydet på at demokratene vil nå gjennom med sitt krav om å kalle inn vitner og legge fram nye bevis i saken.

Forslaget fikk 51 stemmer mot, og 49 stemmer for. Susan Collins og Mitt Romney var de eneste to republikanerne som stemte for, ifølge New York Times' oversikt.

Demokratene trengte fire republikanske stemmer for å få gjennomslag.

På demokratisk side har det vært et særlig sterkt ønske om å få John Bolton til å forklare seg i Senatet. Han var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver i perioden der president Donald Trump anklages for maktmisbruk.

I en ny bok som ennå ikke er utgitt, bekrefter Bolton ifølge lekkasjer at Trump ønsket å stanse militær bistand til Ukraina inntil ukrainerne startet en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Riksrettssaken kan ende med frikjennelse av Trump om få dager, skriver New York Times, men sent fredag kveld er planen videre fortsatt ikke spikret.

– Ingen vet noe som helst, sier den demokratiske senatoren Joe Manchin kort tid etter kveldens avstemming var ferdig.

Republikanerens leder i Senatet, Mitch McConnell, besluttet at det skulle tas en pause i etterkant av avstemmingen. Det er uklart hvor lenge den vil pågå.