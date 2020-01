trøndelag ap:

Fylkesleder tar ikke gjenvalg – åpner for Giske-comeback

MULIG COMEBACK: Trond Giske (Ap) under NHOs årskonferanse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald

Trøndelag Aps sittende fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø tar ikke gjenvalg. Dermed øker sjansene for et comeback for Trond Giske.