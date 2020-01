Fredag kveld gikk Vixen Awards av stabelen i Gamle Logen i Oslo sentrum, der Norges største internettkjendiser er samlet for å kåre de aller beste i bransjen.

Her ble bloggeren Kristin Gjelsvik kåret til vinneren av «Årets sterke mening». I sin takketale tornet

Et av våre største samfunnsproblem

– Det er viktig å skrike høyt når man ser noe man er uenig, i og som kan skade mange unge der ute, sier den ferske prisvinneren.

– Det er et paradoks at den samme bloggeren og det foretaket som jeg valgte å ta tak i fjor – som er grunnen til at jeg står her i dag – vant årets business og har muligheten til å vinne årets blogger, sier Gjelsvik.

I talen sier Gjelsvik at videoen hennes var en absolutt nødvendighet.

– For dette er så veldig mye større enn en bloggkrangel, som mange i media forsøkte å få det til å virke som. Det er snakk om å bagatellisere noe som er jævlig viktig. Det handler om et kynisk apparat som tjener store penger på ungers usikkerhet, sier bloggeren og fortsetter.

– Det handler hvordan vi som påvirkere påvirker unge og at kroppspress er et av våre største samfunnsproblem, sier Gjelsvik fra scenen.

– At ni av ti jenter i 16 år år alderen har lyst til å operere kroppene sine er faen ikke greit. Derfor står jeg her i dag og vinner denne prisen.

Vår reporter på stedet melder om noen jubelrop, men ellers en stille mottagelse av Gjelsviks tordentale.



La ned bloggen

Det er få uker siden Sophie Elise Isachsen (25) annonserte at hun skal avskaffe bloggen sin.

Jeg vil fokusere på alt annet jeg driver med, og fortsette å ha det bra med meg selv. Jeg tror det blir veldig bra, selv om det er trist å avslutte et kapittel, sier Sophie Elise Isachsen til TV 2.

Hun delte først nyheten i det hun omtaler som sitt aller siste blogginnlegg.

– Tidligere i år kjente jeg på en følelse jeg ikke har hatt tidligere. At jeg rett og slett ikke klarer mer. Å blogge koster mer enn det gir, og i seks måneder har jeg vært lei meg nesten hver gang jeg logger inn her og nesten holdt meg for øynene hver gang jeg leser kommentarer, skriver hun i innlegget.

– Norges farligste forbilde

I mars i fjor gikk Kristin Gjelsvik kraftig ut mot Sophie Elise Isachsen. Hun sa blant annet at Isachsen er Norges dårligste og farligste forbilde. På Debatten i NRK gjentok hun kritikken mot bloggeren.

– Jeg legger meg helt flat for det. Jeg synes det er fælt å tenke på, og etter åtte år i bransjen tar jeg selvkritikk på dette. Det er helt grusomt for meg å høre at folk har blitt oppmerksom på slike komplekser etter innleggene mine, sa Isachsen på Debatten.

Gjelsvik svarte Isachsen med samme poeng som hun har sagt tidligere.

– Problemet ligger hos influensere og den enorme påvirkningen vi har. Vi har alle våre komplekser, men når man når ut til mange tusen kvinner og forteller om hvordan man kan fikse opp i det, så er det jo der problemet ligger, svarer Gjelsvik