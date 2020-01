Det bekrefter klubben på sine nettsider natt til lørdag.

Nigerianeren hentes fra kinesiske Shanghai Shenhua. Han flyr ifølge Telegraph til England i løpet av det neste døgnet, og vil ta den medisinske testen når han er på plass.

Dermed får Ole Gunnar Solskjær sårt tiltrengt dekning på spissplass.

– Odion er en erfaren spiller. Han vil gi oss valgmuligheter den korte tiden han er med oss, sier Solskjær til klubbens nettsider.

– Han er en fin fyr og veldig profesjonell. Han vil gjøre det beste ut av tiden sin her, fortsetter kristiansunderen.

Rapportene om hva Manchester United betaler i lånesum, varierer fra 30 til 40 millioner kroner i utenlandske medier.

– Det er en fornuftig signering. Det er ikke enkelt å finne en god spiss nå om dagen. Solskjær ønsket en spiss, og Manchester United støttet ham i det valget. Han (Solskjær) har egentlig hatt en bra dag, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Den ferske Manchester United-spissen var angivelig ønsket av både Tottenham og Milan, men valgte å slutte seg til Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener Manchester United måtte forsterke i Marcus Rashfords skadefravær.

– Han er sikkert et av de beste tilgjengelige alternativene, men det er et tegn på at de er litt desperate. Spissituasjonen i Manchester United var prekær i utgangspunktet. Før Rashfords skade var det manko. De trenger absolutt en spiss for å kunne kjempe på flere fronter. Greenwood har fått mer spilletid enn de fleste hadde tenkt. Så det er tynt på topp og det trengs en spiller man kan være sikker på til å score flere mål, sier Stamsø-Møller.

TV 2s fotballkommentator Endre Olav Osnes tror nigerianeren har det som skal til.

– Man kan si så mye man vil at det er desperasjon, men de måtte ha en spiss nå. De skal spille mange kamper. De er med i mange turneringer og de jakter en fjerdeplass i Premier League, og da må de ha en spiss. Og dette er et bra alternativ. Han var meget vass sist han var i Premier League. Han har scoret mye i Kina, i hvert fall. Han har i hvert fall bevist at han kan score mange mål i Premier League. Manchester United får en spiller som er mer rovdyr i boks enn de andre i angrepsrekken. Han kan fange litt baller på topp og tilbyr noe annet enn Anthony Martial for eksempel, sier Endre Olav Osnes i TV 2 Sportens Deadline Day-sending.

Ighalo fikk tre sesonger for Watford og noterte seg for 39 scoringer.