Politiet ser alvorlig på bedrageriene, som de to siste månedene er kommet opp i 62 registrerte tilfeller.

De mange sakene er etterforsket i de ulike politidistriktene, uten resultat. Politiets enhet for spesiell innsats jobber derfor nå med å se sakene i sammenheng og analysere alle tilfellene, for å stanse ligaen.

Det var i midten av november i fjor at politiet fikk de første meldingene om at de utspekulerte svindlerne hadde slått til.

Utgir seg for å være politi

Meldingene er nesten identiske. En polsk-talende kvinne ringer rundt til personer og utgir seg for å være lokalt politi.

Kvinnen forklarer at vedkommendes konto er i ferd med å bli tappet og at det er en tungt kriminell bande som står bak.

Alle ofrene har fått telefoner har polsk-klingende navn.

Kvinnen som utgir seg for å være politi ber om at samtalen holdes på polsk, da telefon er avlyttet og det ikke er ønskelig at andre skal få med seg innholdet i samtalen.

En felle

Kvinnen forteller deretter at politiet har laget en felle for å ta banden. De som blir oppringt blir bedt om å legge kontakter og verdisaker i en pose, og legge den utenfor døren.

Deretter vil bevæpnet politi ifølge kvinnen aksjonere, så den oppringte bes trekke seg innendørs til aksjonen er ferdig. På dette stadiet rykker svindlerne inn og stikker av med gjenstandene.

ETTERFORSKER: Tonje Reiten, leder for avdeling for spesiell innsats i Oslo-politiet. Foto: Åsted Norge / TV 2

De siste to månedene har politiet registrert 62 slike saker på hele Østlandet. Til sammen har svindlerne fått med seg nærmere 500 000 kroner, samt smykker og verdigjenstander for over 100 000 kroner.

– Alvorlig

Tonje Reiten, leder for avdeling for spesiell innsats i Oslo-politiet, sier at de ser alvorlig på denne typen kriminalitet, og at de nå skal jobbe systematisk for å etterforske disse bedrageriene.

– Til nå har vi registrert 62 slike saker. Vi har gått inn i sakene for å finne likheter og analysere dem. Hele komplottet framstår som veldig spekulativt, og vi ser veldig alvorlig på at truslene blir fremsatt på en slik måte at de fornærmede føler de må etterkomme pålegget, sier Reiten til TV 2.

Svindlerne har fremstått truende i ulike grad i de ulike sakene. I noen av tilfellene er det også blitt fremsatt drapstrusler.

Politiet har registrert svindlere som har operert med lignende modus i Sverige tidligere.

– Når vi ser en slik type kriminalitet, er det ofte en gruppe som står bak. Derfor er det viktig at vi ser disse sakene i sammenheng, selv om de har foregått i flere politidistrikt, sier Reiten.

Dersom du får en slik telefon har politilederen ett klart tips:

– Ikke etterkom kravene, ring i stedet politiet.