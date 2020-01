Senator stemte mot flere vitner – riksrettssaken går mot slutten

Demokratene med Chuck Schumer i spissen har iherdig forsøkt å få republikanerne til å godta flere vitner og beviser i saken, men Murkowskis stemme betyr at det ikke vil bli kalt inn flere vitner eller ført flere beviser.

Hun og tre andre senatorer ble sett på som nøkkelen for at demokratene skulle få gjennom sitt ønske. Tidligere har det vært klart at senator Lamar Alexander ville stemme nei, mens Susan Collins og Mitt Romney ville stemme ja.

Republikanerne har 53 plasser i Senatet, mot demokratenes 47. Demokratene har dermed vært avhengige av å få minst fire republikanske senatorers stemme med dem i kravet om at presidentens tidligere sikkerhetsrådgiver, John Bolton, skal få vitne i riksrettssaken.

CNN: Avstemningen kan bli utsatt

I sin begrunnelse sier Murkowski at hun mener at riksrettstiltalen fra Representantenes hus var mangelfull og forhastet. Flere vitner og beviser ville ha bidratt til å styrke tiltalen, men det ville ikke Murkowski.

– Jeg har nøye vurdert behovet for flere vitner og beviser, for å fjerne bristene i denne prosessen, men bestemte meg til slutt for at jeg vil stemme imot, sier hun ifølge CNN.

Hun sier samtidig at hun mener at hele prosessen har vært preget av en sterkt partitilhørighet fra begge sider, og konkluderte med at det derfor uansett ikke ville bli en rettferdig riksrettssak.

– Det er trist for meg å innrømme at Kongressen, som en institusjon, har feilet, sier hun.

Murkowski kunngjorde avgjørelsen før en fire timer lang debatt. Etter dette holdes avstemningen om nye vitner. Hvis forslaget blir nedstemt, er det duket for en endelig avstemning om Trumps skjebne. Der vil han etter alt å dømme bli frikjent.

Men til tross for at det nå er nesten helt klart at det ikke blir flere vitner eller beviser i riksrettssaken, får CNN opplyst fra både demokratiske og republikanske kilder at den endelige avstemningen om skyldspørsmålet kan drøye til neste uke.

Majoritetsleder Mitch McConnell skal vurdere en løsning som vil sørge for at den endelige avstemningen ikke finner sted før onsdag neste uke, mens en annen kilde med tette bånd til Det hvite hus sier at de ønsker en avstemning tirsdag – samme dag som Trump skal holde sin «State of the Union»-tale.

Ba om hjelp to måneder før samtale

Allerede i mai ba Donald Trump sin nasjonale sikkerhetsrådgiver om hjelp til å presse Ukraina til å sverte demokrater, skriver John Bolton i sin nye bok.