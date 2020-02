Regjeringens ukjente rockestjerner: Kjell-Arvidz og Frankyboy!

På Akershus festning inviterte sjefen selv, Erna Solberg, til vinterfest for regjeringspartiene fredag.

TV 2 får bekreftet at det ble servert buffet. Til hovedrett skrei og oksemedaljong. Forretten var også buffet, hvor det blant annet var foccacia med aioli, salat, lakse-sashimi, spanske kjøttboller, oppskåret kylling, flere varianter med vårruller og chorizopølse.

I tillegg fikk regjeringsmedlemmene to glass vin. Resten måtte kjøpes på egen regning i baren.

Stemningen toppet seg da bandet Kjell-Arvidz, anført av forsvarsminister Bakke-Jensen, sang «Rockin' In The Free World» av Neil Young.

– Vi står opp hver morgen med et mål for øyet. Vi skal fortsette å rocke for en fri verden. Viktig å stå opp hver dag, sier vokalisten selv, Frank Bakke-Jensen, til TV 2.

I SPØRRETIMEN: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) slik vi er vant til å se han. Foto: Ole Berg-rusten/NTB Scanpix

PST rocket

Han beskriver stemningen som «veldig god».

– Hvem var din største fan i går?

– Den som tok det virkelig ut og hadde mest adrenalin var Abid. Det er helt utvilsomt, sier forsvarsministeren.

– Erna likte det også?

– Jeg tror ikke det var noen som mislikte det. Det var artig å bidra foran så mange gode kolleger.

– Så det er du som er regjeringens ukjente superstjerne?

– Hehe. Det har ikke vært kjent at jeg spiller, men jeg er ikke noen rockestjerne. Jeg spiller altfor lite, men gjør det når jeg hjemme i nord, sier Bakke-Jensen, som er fra Båtsfjord.

– Hvem er egentlig Kjell-Arvidz?

– Kjell-Arvidz er bandet til PST sine sikkerhetsvakter.

– Så Kjell-Arvidz er ikke ditt artistnavn?

– Nei, jeg har ikke noen assosiasjon med det navnet.

FEST MED DEN NYE GJENGEN:Statsminister Erna Solberg tar selfie i forbindelse med statsrådskifte. Foto: Terje Pedersen

Raja: – En stor kveld

Den nye kulturministeren beskriver kvelden som «stor».

– En stor kveld for meg som kulturminister når selveste forsvarsministeren tar gitaren og synger «Keep on rocking in the free world». Det sier mye om Norge, og norske verdier. Norske verdier er mye, og kan ikke defineres ned til noen få størrelser. Samtidig, det at landets forsvarsminister synger, og at det er den sangen, det sier også noe om vårt verdigrunnlag, hvor vi kommer fra, hva vi er som folk, og hvor vi er på vei hen, sier kulturminister Abid Raja til TV 2.