Det bekrefter Odd på sin egen Twitter-konto.

Vålerenga avholder pressekonferanse klokken 16:45 hvor 53-åringen vil bli presentert.

Fagermo overtar etter Ronny Deila, som tidligere denne måneden signerte for New York City FC.

Fagermo hadde ett år igjen av kontrakten med Skien-klubben, som han har trent siden 2008.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror Fagermo og Vålerenga kan være en god match.

– Dette er veldig spennende for Vålerenga. Nå får de tak i en av de mest ettertraktede trenerne i Eliteserien. De får også tak i en av de største profilene i Eliteserien. Etter at Deila har forsøkt seg i Vålerenga nå noen sesonger har på mange måter engasjementet dødd litt ut. De trenger en karakter som Fagermo inn nå for sette litt fyr igjen i dette teltet, sier Mathisen.

Fagermo har tidligere vært høylytt i kritikken av kjøpende klubber og skrytt av at Odd har utviklet egne spillere. Det tror Mathisen kan passe godt inn i Vålerenga.

– Det tror jeg kommer til fungere ganske fint, fordi Vålerenga har et stort nedslagsfelt. De har et akademi med mange spennende spillere på vei opp og frem, så Fagermo kommer nok til å sette sine krav til hvordan unge spillere skal kunne brukes og hvordan de skal håndtere det med spillerlogistikk. Vålerenga har de siste årene bommet mye på de spillerne de har hentet inn. De må prøve å bli litt mer som Odd i måten de utvikler spillere, og ikke minst gi de sjansen. Det er bare å begynne å glede seg, mener Mathisen.

I 2014 og 2016 ledet Fagermo Odd til bronsemedalje i Eliteserien.

