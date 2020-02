Dette er Hans Olav Lahlums perfekte presidentkandidat

– Reagan forsøkte å være en samlende president. Det så vi allerede fra innsettelsestalen at Trump ikke prøver på i noen særlig grad, sier Lahlum.

Hjulpet av finanskrise

Det er ikke bare republikanerne som har appellert til velgerne. Barack Obamas budskap om forandring og håp var både enkelt og effektivt.

– Obamas budskap var enkelt, men plutselig fikk han hjelp under valgkampen. Det kom en finanskrise som passet perfekt med budskapet om endring, mener Lahlum.

Han påpeker at det er flere likhetstrekk mellom budskapet til demokraten Obama og republikaneren Reagan. Begge presidentene var opptatt av å samle folket og mente amerikanerne hadde stort potensiale, om de bare ble styrt i riktig retning.

No More Mr. Nice Guy

Den sittende presidentens budskap skiller seg tydelig fra både Reagan og Obama. USA har opplevd en økonomisk oppsving under Trump, noe presidenten vet å vektlegge i årets valgkampvideo.

– Dette er et klokt budskap fra Trump. Han formidler at det er skapt mange arbeidsplasser, at arbeidsledigheten har gått ned, at økonomien går bedre og børsene går opp, sier Fredrik Græsvik, TV 2s USA-korrespondent.

I tillegg til å fremheve økonomi, er det også en annen side ved Trumps budskap.

– Han spiller også på splittelse og forteller velgerne sine at demokratene forsøker å frata dem valgserien i 2016 gjennom riksrettssaken. Trump advarer om at demokratene vil gjøre alt de kan for å frata dem valgseieren, mener Græsvik.

Som Obama bruker Trump mye følelser når han henvender seg til velgerne.

– Obama var en samlende president, men ikke alle amerikanere ønsker seg det. De ønsker seg en No More Mr. Nice Guy som vil løse problemene de har i hverdagen, sier Eirik Bergesen, TV 2s USA-kommentator.

Pengene rår

Budskap og erfaring er viktig, men uten penger er de fleste valgkamper sjanseløse. Dette illustreres tydelig av demokratenes nominasjonskamp, hvor Bernie Sanders samlet inn 34,5 millioner dollar forrige kvartal.

Senatoren fra Vermont er på topp blant de håpefulle demokratene, men selv ikke Sanders kan måle seg med Trump. I samme periode samlet presidenten nemlig inn svimlende 46 millioner dollar – mer enn Elizabeth Warren og Joe Biden til sammen.

Trumps positive økonomiske tall har en sammenheng med den negative omtalen rundt presidenten.

– Trump samler inn rekordmye penger på grunn av riksrettssaken mot ham. Til nå har han tjent både økonomisk og politisk på saken, han klatrer faktisk litt på meningsmålingene, sier Bergesen.

Til tross for at både Trump og Sanders ligger godt an økonomisk, er det ikke nødvendigvis den med mest penger som vinner til slutt. På dette tidspunktet i 2016 hadde Hillary samlet inn nesten tre ganger så mye som Trump, uten at det førte til valgseier for demokraten.

Sanders på fremmarsj

I likhet med Trump har Sanders bykset fremover på meningsmålingene den siste tiden, like før det viktige nominasjonsvalget i Iowa.

– Sanders er en av dem som klarer å engasjere. Han har en stor stjerne blant unge velgere, mye på grunn av hans plan for gratis utdanning og helseomsorg, sier Græsvik, som får støtte fra Lahlum.

Bernie Sanders er svært populær blant unge velgere. Foto: Scott Morgan/REUTERS

– Iowa passer Bernie godt, akkurat som hjemstaten Vermont er det en liten stat og en hvit stat. Sanders sliter med appellen utover de hvite velgerne, påpeker Lahlum.

Presidentene Reagan, Obama og Trump har alle forskjeller og likheter, og Lahlum mener det er vanskelig å peke på en av dem som «perfekt».

– Alle sammen traff godt på ulike måter. Trump ble valgt på en heldig måte med et mindretall av stemmene, mens både Reagan og Obama vant to valg med en stor andel av stemmene. Det må jo sies at de to traff vesentlig bedre og bredere enn Trump, samtidig som han gjorde det godt fra et veldig krevende utgangspunkt hvor alle trodde han skulle tape, konkluderer Lahlum.

Hvem som treffer best i år gjenstår å se. Trumps Verden følger det amerikanske valget hver uke frem til valget 3. november.