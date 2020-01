Dette er «Årets influencer»: – Jeg skjelver!

Det som kunne krype og gå av norske påvirkere var samlet på Gamle Logen i Oslo fredag kveld.

Under «Vixen Influencer Awards» kåres årets influensere innen alt fra mote til underholdning. Men den kanskje mest prestisjetunge av dem alle gikk til YouTuberen Agnete "Agnetesh" Husebye, hun ble nemlig kåret til «Årets influencer».

Se alle vinnerne nederst i saken.

Endelig blir YouTubere sett

– Jeg skjelver skikkelig, det er helt sykt å se så mange mennesker i salen som jeg har sett opp til. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ende opp her, sa Husebye fra scenen og fortsatte.

Husebye vant prisen i konkurranse med Mina Jacobsen, Sophie Elise Isachsen, «Funkygine» og Emma Ellingsen.

– 2019 for meg har vært det sykeste året. Jeg fullførte en bachelor mens jeg skrev bok, nådde 100.000 abonnenter på YouTube, og ble kåret til "Årets YouTuber".

– Jeg er så sykt takknemlig for alle som ser videoene mine, og følger med i hverdagen. Jeg kan ikke skjønne at jeg vinner.. Endelig blir vi YouTubere sett, det er så hyggelig at vi får komme hit, sa hun entusiastisk.

Her er alle de nominerte i hver kategori (vinnerne er uthevet).

Årets influencer mote:

Janka Polliani

Annijor - Anniken Jørgensen

Rawdah – Rawdah Mohammed

Jenny Skavlan

Helene Ekra

Årets influencer beauty:

Eveline Karlsen

Makeup by KK – Kristine Keiseraas

Karolinagriciute – Karolina Maria Griciute

Danajamakeup – Dajana Tomanovic

Tim Kristian

Årets influencer trening og helse:

Pia Seeberg

Funkygine – Jørgine Massa Vasstrand

Treningsfrue - Camilla Aastorp Andersen

Hos Peder – Peder Kjøs

Camilla Lorentzen



Årets influencer livsstil:

Kokkejævel – Asbjørn Sandøy

Hanna-Martine Slåttland Baller

Komikerfrue – Marna Haugen Burøe

Saraaemiliee – Sara Emilie Tandberg

Mina Jacobsen

Årets influencer interiør:

Sonja Olsen

Svenngården – Amalie Fagerli

Villa Tromsø – Christer Lavold og Adele Tårnes

Villa Frednes – Marius Erlandsen og Mona Stenseth Erlandsen

Halvor Bakke