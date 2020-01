Spisskrisen i Manchester United: – Tegn på desperasjon

Etter at en mulig overgang for Joshua King ser ut til å ha kjølnet for Manchester United, har klubben rettet øynene mot en tidligere Premier League- og Eliteserie-spiller.

Den anerkjente journalisten for The Athletic, David Ornstein, melder på sin Twitter-profil at Manchester United vurderer Odion Ighalo som en midlertidig erstatter for Marcus Rahford, som er ute med langtidsskade.

Sky Sports sier fredag kveld at Manchester United er i samtaler om signaturen til Odion Ighalo, og sier det er en 50/50-sjanse for at han kan signere før vinduet stenger.

Det skal være snakk om et lån som strekker seg ut sesongen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller synes det er riktig av klubben å hente inn en ny spiss.

– Jeg synes de burde ha inn noen, om det Odion Ighalo, eller noen i den kategorien, er det bedre enn ingenting. «Worst case» er jo at det kommer en skade eller to, da blir det latterlig. Det handler om å ha et sikkerhetsnett. Alle kan ikke spille alt hele tiden, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Er nok ikke førstevalg

Stamsø-Møller legger heller ikke skjul på at det mest sannsynlig ikke er nigerianeren som er Ole Gunnar Solskjærs førstevalg.

– Akkurat nå er det et tegn på desperasjon, han (Ighalo) står nok ikke øverst på listen, med tanke på framtiden akkurat nå. I januar er det vanskelig uansett.

Odion Ighalo spilte for Lyn i perioden 2007-2008 og fikk tre sesonger for Watford i Premier League. For øyeblikket spiller han i kinesiske Shanghai Shenhua.

Man Utd preference on Josh King was always a loan and although a permanent deal was discussed no agreement could be reached. A striker into #MUFC on loan is still possible & sources suggest that could well be ex-Watford forward Odion Ighalo @TheAthleticUK https://t.co/JsZSmCIYUC — David Ornstein (@David_Ornstein) January 31, 2020

– Han er sikkert et av de beste tilgjengelige alternativene, men det er et tegn på at de er litt desperate. Spissituasjonen i Manchester United var prekær i utgangspunktet. Før Rashfords skade var det manko. De trenger absolutt en spiss for å kunne kjempe på flere fronter. Greenwood har fått mer spilletid enn de fleste hadde tenkt. Så det er tynt på topp og det trengs en spiller man kan være sikker på til å score flere mål, sier Stamsø-Møller.

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg synes det er merkelig at klubben ikke har tatt tak tidligere.

– Manchester United har trengt en spiss siden i sommer. Det er rart at ikke tanken har slått dem tidligere i høst, selv om Rashford ble skadet. Mason Greenwood kan ikke bære laget på egenhånd. Det vil også være urettferdig overfor ham. Det har vært et problem over tid, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg på TV 2s Deadline Day-sending.

– Det er et symptom på at man må ned på en lavere hylle. De kan ikke gå for toppnavnene, for de vil ikke til United nå. I januar er det vanskelig å hente spillere uansett, men det begynner å bli noen år siden Manchester United kunne hente hvem de ville, svarer TV 2s fotballkommentator Espen Ween i studio.