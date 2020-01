– Et familieselskap er en egen type organisme - som er veldig sjarmerende, selvfølgelig også litt krevende, men først og fremst veldig gøy, forteller Ole Robert Reitan (48), administrerende direktør i Rema 1000, i programmet Bare business på TV 2 Nyhetskanalen og Sumo.

I programmet forteller Reitan om hvordan han og broren Magnus vokste opp blant butikkhyllene på Rema. Dagligvarebutikken var det bestefaren som startet, mens guttenes far, Odd, så begynte å bygge opp Rema-kjeden til å bli en av Norges største.

– Snakker mye

Odd Reitan, regnet som Norges nest rikeste mann i mange år, er styreleder i Rema 1000 og fortsatt tett involvert i den daglige driften.

– For det første involverer han seg mye uten min hjelp. Og så snakker vi mye om alle mulige ting, fra dagligdagse problemstillinger til store linjer, forteller Ole Robert Reitan.

– Veldig interesserte

Og han avviser at han har følt press for å ta over livsverket til sin far.

– Vi kom jo inn veldig tidlig, og har fått lov til å være med på hele reisen og gradvis vært med på å påvirke og skape våre egne suksesser. Så jeg har aldri tenkt at jeg har tatt over, og jeg har aldri sett på det som en manns livsverk heller. Det er både min bestefar og min far. Nå er det Magnus og meg, og forhåpentligvis senere generasjoner.

– Dere har barn begge to. Har noen av barna deres vist interesse for å gå inn i dette?

– De er veldig interesserte. Heldigvis har de andre interesser som de prøver å utforske og å leve ut. Så vi får se, sier Reitan i Bare Business.

Selv har Ole Robert Reitan tre barn med ekskona Monica, mens broren Magnus Reitan (44) har to barn som allerede har markert seg: sønnen Kristoffer (21) spiller golf i internasjonale turneringer, og datteren Viktoria (19) har de siste årene jobbet med sin musikk-karriere i Los Angeles.

Se hele intervjuet med Ole Robert Reitan i Bare business på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, og når som helst på Sumo (gratis).