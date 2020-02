I 2018 ga Petter Northug jr. ut boken «Min Historie». I boken åpnet han seg for første gang opp om forholdet til modellen og pokerspilleren Aylar Lie, og ryktene om at hun tok abort.

– Ikke meg

De to møttes for første gang etter at Northug vant VM-gull på femmila i Holmenkollen i 2011.

– Jeg hadde møtt Aylar noen ganger siden festen etter VM, og det dukka opp en del oppslag i avisene om at vi var et par. Hun stilte opp i Det Nye og fortalte at hun hadde tatt abort. Men journalisten hadde skrevet det på en måte hvor man ikke skjønte om det var NN eller jeg som var faren. Det skal journalisten ha for. Det var et finurlig grep. Jeg ville aldri i livet sladra om hvem som var faren, selvfølgelig. Aldri. Men jeg kan si såpass som at det ikke var meg, sto det i boken til Northug ført til pennen av Jonas Forsang.

Lie mener innholdet som kommer frem i boken er en krenkelse av privatlivets fred, og krevde at boken ble tilbakekalt og at innholdet ble endret.

Saksøkte Northug

I et brev som ble sendt fra Lies advokat John Christian Elden til forlaget bak boken, Strawberry Publishing, ble det hevdet at Lie ikke ble kontaktet av forlag, redaktør eller forfatter før utgivelsen av boka fant sted.

Forlaget godtok å fjerne et avsnitt i boka, men ble likevel saksøkt av Lie. Her krevde hun 100.000 kroner i erstatning for krenkelse av privatlivets fred. Saken kom først opp i Forliksrådet, men retten mente at forlaget ikke brøt privatlivets fred.

Kjennelsen ble anket, og mandag møtes Lie og Northug i Oslo tingrett. Der vil sistnevnte selv forklare seg, i tillegg til en representant fra forlaget og forfatter Jonas Forsang.

Northugs advokat Halvard Helle mener det ikke er omstridt at opplysninger om at en kvinne har tatt abort, og hvem som kan være faren, i utgangspunktet omhandler privatlivets fred.

– De saksøkte anfører at hensynet til ytrings‐ og informasjonsfriheten i denne saken må veie tyngre enn hensynet til privatlivets fred. Utgangspunktet for vurderingen er at Petter Northug, alene eller ved hjelp fra andre, har rett til å «skrive sitt liv» i medhold av sin ytringsfrihet, står det i sluttinnlegget til Helle.

Advokaten mener derfor at skistjernen må frifinnes, og at Aylar Lie må erstatte de saksøktes sakskostnader.

– Sensitiv karakter

Lies forsvarer John Christian Elden mener imidlertid at opplysningene som kommer frem i boken er vernet av privatlivets fred, og at det er en erstatningsbetingende krenkelse.

– Opplysningen gir ikke tilskudd til en debatt av allmenn interesse, og selv om Lie tidligere har vært en kjent TV-personlighet er opplysningen av en så sensitiv karakter at hennes kjendisfortid ikke er relevant ved vurderingen, skriver Elden.

De har kalt inn pokerspiller Lotte Hoel som vitne. Før helgen opplyste Elden at de ønsker at saken går for lukkede dører. En endelig avgjørelse på dette vil bli tatt når retten settes klokken 09.00.