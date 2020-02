Ved første øyekast kan det se ut som de spiller videospill. Sannheten er at overlegene på barnekardiologisk avdeling på OUS Rikshospitalet bruker mixed reality-briller til å planlegge hjerteoperasjoner.

Brukes før barneoperasjoner

58.000 barn fødes i Norge hvert år, men omtrent 460 av disse blir født med hjertefeil. Henrik Brun er overlege og barnekardiolog på Rikshospitalet. Han bruker Microsofts HoloLens-teknologi hyppig til å kartlegge og planlegge i forkant av operasjoner på barn med medfødte hjertefeil.

– Hovedinnholdet i det er at vi tar bildene våre fra en flat skjerm, og gjør de til ekte 3D, slik at vi ser de slik organene virkelig er, sier Brun til TV 2.

– En del av fremtiden

Bruns kollega i hjerte- og lungeavdelingen på Rikshospitalet, Egil Seem, er svært positiv til brillene og utviklingen av bildeteknologien.

– Det er helt klart en del av fremtiden, det er det, sier Seem til TV 2.

I planleggingsmøtene har alle legene på seg mixed-reality-brillene. De ser det samme tredimensjonale bildet, og man kan bevege seg rundt hologrammene. Legene kan peke, flytte, kutte og bevege illustrasjonene slik de selv vil.

Historien bak HoloCare går tilbake til høsten 2016, da Oslo universitetssykehus og Sopra Steria gikk i gang med et forskningsprosjekt for å utvikle kliniske applikasjoner basert på Microsoft HoloLens.

Norske Holocare har altså laget en app som gjør det mulig for legene å se tredimensjonale organer ved bruk av Microsofts mixed reality-briller.

Nå har HoloCare tre kliniske applikasjoner: OrthoNav, en app for planlegging av operasjoner for barn med hoftesykdommer, TruHeart, som brukes i forbindelse med operasjoner på barn med medfødt hjertefeil – og HoloNav, til bruk ved leverkreftoperasjoner.

Frem til nå har teknologien kun blitt brukt til å planlegge operasjoner, men kirurger spår at dette kan erstatte røntgen-bildene.

HOLOCARE: Overlege på Rikhospitalet, Henrik Brun, med Hololens-brillene. Foto: Holocare AS

– En viktig utvikling som vi ser, er at vi kommer til å bruke hologrammene under selve operasjonene. Da gjør vi inngrep samtidig som vi bruker hologrammene som et slags type kart hvor vi hele tiden får informasjon om hva vi gjør.

I tillegg til dette, har Henrik Brun og kollegene brukt teknologien til å planlegge en hjertetransplantasjon. De bruker da Hololens-teknologien og 3D-bildene til å matche hjertet som skal byttes ut med hjertet som skal transplanteres. De kaller det en virtuell anatomisk donor-resipient matching.

Planlegging av transplantasjoner

– Hvis du skal sette noe inn i et hjerte for eksempel, er det mye lettere å se hvilke konsekvenser det får for strukturene rundt, forklarer Brun.

– Alt dette er mye lettere å oppdage når du har en tredimensjonal modell.

Overlegen forteller at han drømte om tredimensjonale hologrammer når har studerte.

– Og nå er de her! Det har vært en utvikling i medisinsk bildedannelse fra flate skjermer med 2D-bilder på, til tredimensjonale bilder som vi også ser på flate skjermer. Men dette å kunne se dem i hologram-form, er et veldig stort skritt videre når det gjelder tredimensjonale bildedannelser, sier Brun.