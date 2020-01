Skei Grandes maktgrep har trolig stanset utfordrerne

– Dette handler om hvem som kan være med på å tegne Venstre fremover, da har jeg satt frem en ganske bra gjeng i dag, sa Venstre-lederen til TV 2.

Valgkomité-leder: Blir tema på møte

MØTES I KVELD: Leder Per A. Thorbjørnsen i Venstre sin valgkomite møter resten av valgkomiteen. Foto: Terje Bendiksby

Valgkomiteen har ikke møttes etter statsrådendringene, men skal møtes fredag og lørdag.

– Fra valgkomiteen siste møte i januar og møtet i dag har det skjedd ting, men eventuelle konsekvenser for kabaltenkningen blir et tema på møte når vi møtes. Det er naturlig at valgkomiteen tar innover seg den nye regjeringskabalen, sier valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen.

Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling senest 6. mars.