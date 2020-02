40-åringen ventet i 14 år før han gikk til legen med dette

STORE SMERTER: Amerikanske Gerardo Moctezumba hadde hatt hodepine i mange år før han oppsøkte legen. MR-bilder viste at han hadde en bendelorm i hjernen. Foto: Ascension Seton Medical Center

– Det er en bemerkelsesverdig sak, sier nevrokirurg Jordan Amadio etter at han fant ut hvorfor Gerardo Moctezumba (40) hadde hatt vondt i hodet i over et tiår.