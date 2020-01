Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst!

– Dette hadde jeg ikke forestilt meg før dagen i dag. Det er utrolig morsomt, sier Evensen til TV 2.

19-åringen fikk en luke over den siste bakken, og holdt avstanden hele veien til mål.

På vei ned den siste bakken viste han begge lanfingrene med et lurt smil om munnen.

På spørsmål fra NRK om han hånet seniorene med gesten, svarer han med et smil:

– Det var det jeg prøvde på. Kan ikke ha noen respekt for dem, det har jeg lært meg nå, da er det bare å få det ut.

Overfor TV 2 innrømmer han at følelsene tok litt overhånd.

– Jeg tror det aldri har vært så mye adrenalin i hodet før. Det var litt hodemist, forklarer Evensen.

– Jeg gjorde noe jeg ikke tenkte helt over, fortsetter han.

Spinttrener Arild Monsen godkjenner gesten – akkurat på en dag som denne.

– Det er helt greit å være litt morsom. Han skal fortsette å gå like fort i sprint, men ikke ta de der. Det er lov i dag, men ikke senere, slår Monsen fast overfor TV 2.

Evensen er den første juniorløperen på herresiden til å vinne senior-NM siden Petter Northug i 2006. Det skjedde på tremila.

Krogh disket

Finn-Hågen Krogh ble fratatt finaleplassen.

Det var i semifinalen at Krogh ble disket for et ureglementert sporbytte. Juryen mente at han hadde hindret Erik Valnes.

– Det gjorde han ikke. De mildeste ordene jeg kan bruke, er at det er en feil avgjørelse. Jeg har vært med i gamet i så mange år, og … det er en trist og utrolig feil avgjørelse som går ut over Finn-Hågen Krogh, sa Monsen til NTB.

Han erkjente at han at han måtte roe seg ned etter at juryen tok fra Krogh finaleplassen.

– Jeg måtte bare gå vekk, sa Monsen.

Falla til topps

I kvinneklassen var Maiken Caspersen Falla best. Hun vant foran Ane Appelkvist Stenseth.

Mathilde Skjærdalen Myhrvold tok bronsen. Falla kjørte hardt hele veien og vant klart. Hun dro unna friskt også i semifinalen og sikret seg en klar ledelse. Dermed kunne hun ta det litt rolig inn mot mål.

– Dette betyr utrolig mye for meg etter de problemene jeg har hatt. Jeg var veldig nervøs før starten i dag, sa Falla til NRK.

Julie Myhre brakk staven på oppløpet i finalen og gikk trolig glipp av en medalje.

Tittelforsvarer Lotta Udnes Weng ble slått ut i semifinalen i et heat der fire løpere kom omtrent samtidig over målstreken.

Ski-NM fortsetter med klassiske renn individuelt lørdag og stafetter søndag. Torsdag tok Therese Johaug og Krogh NM-gullene i fri teknikk.