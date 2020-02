Det var 30. desember at en kvinne kom bort fra kjæresten sin ved en togstasjon i Stockholm.

Hun ble raskt meldt savnet til politiet av kjæresten og politiet, men dukket ikke opp igjen før tre uker senere.

Politiet har nå pågrepet en 65 år gammel mann de mener tok henne med hjem til seg, og holdt henne innesperret i leiligheten sin i tre uker.

Det melder Expressen.

Rullestolbruker

Kvinnen er rullestolbruker og har medfødte fysiske handicap.

Hun har i avhør hos politiet fortalt hvordan mannen holdt henne innesperret i tre uker, og hvordan han gjentatte ganger foregrep seg på henne.

Den første voldtekten skal ha skjedd tre dager etter at hun kom til leiligheten hans. Deretter skal det ha fortsatt.

Mannen er nå varetektsfengslet, siktet for kidnapping, voldtekt og mishandling.

– Jeg kan ikke si noe om hvor mange lovbrudd det er snakk om, men det er flere, sier aktor Daniel Suneson til avisen.

Skrev lapp

Ifølge kvinnens forklaring snakket mannen til henne om at han ønsket å ta henne med til Tyrkia for å selge henne. Han skal også ha tvunget henne til å bære sjal.

Det gikk så langt at mannen tok henne med til politistasjonen for at hun skulle få seg et nytt pass.

Det var der kvinnen klarte varsle fra.

På en håndskreven lapp skrev hun navnet sitt og at hun ble holdt fanget, og denne lappen fikk hun gitt til personen som ekspederte henne på politihuset.

Mannen ble da pågrepet.

Tidligere dømt

Mannen ble i 2007 dømt for en voldtekt av en 17 år gammel jente i samme leilighet som han holdt kvinnen fanget i, sentralt i Stockholm.

Et vitne i denne rettssaken sa at mannen pleide å ta de unge berusede kvinnene fra Sergels torg, by dem på alkohol, dope dem og voldta dem.

Vitnet beskrev også at mannen hadde vist bilder av bevisstløse unge kvinner som lå på hans seng mens han utførte seksuelle handlinger.

Saken med kvinnen i rullestol etterforskes av politiet i Stockholm.