Mandag kveld er det sesongpremiere for Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

I den 12. sesongen av programmet får seerne møte de syv profilene Joakim Kleven (27), Linnéa Myhre, Caroline Berg Eriksen (33) og Martine Lunde (23), Sofie Nilsen (20), Anne Brith Davidsen (44) og Iselin Guttormsen (32).

Mange har sett Kleven før i programmet ettersom han er nær venn av flere bloggere. Denne gang, derimot, skal kamerateamet til en forandring følge hans hverdag, noe han synes er svært stas.

– Jeg har sikkert sneket meg med i alle episodene av Bloggerne og jeg har vært med i to sesonger av «Sofie Elises Verden». Så endelig, etter så mange år, er jeg en egen profil, forteller Kleven til TV 2.

– Det er krise

Selv om Kleven er svært takknemlig for å ha fått være med i programmet som han beskriver som et «eventyr», har ikke alt vært like enkelt.

27-åringen forteller at noe av vanskeligste med å slippe kameraene så tett inn på seg, var å være ærlig om at han dater gutter.



Det er spesielt én episode han gruer seg til å se på TV.

– En ting som nødvendigvis ikke er vanskelig, men som jeg gruer meg til og som jeg enda ikke har sett klippen av, er at jeg drar på en blinddate. Jeg kan ikke si så mye mer enn at det ikke går bra i det hele tatt. Det er krise, ler han.

Hjertesaker

En annen grunn til at Kleven ønsket å være med i programmet, er fordi han føler han har mye å by på, og flere hjertesaker han brenner for.

– Å være influenser eller blogger betyr jo også at man er en «påvirker», og at man kan bruke stemmen sin til de tingene man engasjerer seg for, sier han.

For to år siden delte 27-åringen en video på VG om kroppspress og spiseforstyrrelser blant gutter. Etter å ha mottatt enorm respons fra både gutter og jenter som relaterte seg til disse problemene, ble dette en av hans viktigste hjertesaker. Han har en klar melding til unge som sliter med dette.

– Du er så mye mer enn kropp og utseende. Det som skal være kult er jo å stå for et talent. Det er det jeg prøver å flette inn i alle de tingene jeg driver med, forteller han og legger til:

– Og så synes jeg det er viktig at en gutt snakker om det, og at man er veldig ærlig om det også i en ellers overfladisk bransje. Uten å sitte og skryte av det i hele intervjuet, så er jeg veldig stolt over at det har blitt min hjertesak.

Se Bloggerne på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo fra mandag 3. februar klokken 22:30.