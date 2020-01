– Fagermo er hovedtrener i Odd og har kontrakt ut 2020. Ingen endring på det per nå, sier Andersen til TV 2.

Han bekrefter likevel at det er dialog mellom klubbene.

– Vålerenga har vært i kontakt med meg og vi er i dialog.

– Hva betyr det?

– Vi er i dialog om hvordan vi skal håndtere det. Vålerenga har vært i kontakt og sier de ønsker Dag-Eilev som trener. Da må vi finne en løsning på det.

Andersen sier at Vålerenga ikke har kommet med et konkret bud på Fagermo. Han sier det er opp til Vålerenga å komme med et forslag til løsning.

– Hva skal til for at dere slipper han?

– Nei, Vålerenga kan jo komme med et forslag til hvordan vi skal løse dette her. Han har kontrakt ut året så får vi se om vi kan finne en løsning.

Andersen forteller at Fagermo har fremstått ryddig i prosessen og at han har gitt uttrykk for at han ønsker seg til Vålerenga.

– Jeg har fått forståelsen av at Vålerenga er en klubb han har lyst til å trene dersom ting ordner seg.

– Da blir det vel sånn?

– Ja, dersom ting ordner seg.