Gikk fra to til fem i norsk med denne lille dingsen

– Som med alle andre typer nye hjelpemidler, så må det en prosess til for å prøve ut hjelpemiddelet. Men sånn som det ser ut nå, så gir det jo et godt læringspotensiale for elevene.

Mestringsfølelse: Rektor Hanne Foss ved Skarnes Videregående skole er glad for at kameraet bidrer til å gi elever med dysleksi mestringsfølelse Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

Mener det offentlige må betale

Organisasjonen Dysleksi Norge mener den nye teknologien er lovende, men dyr. Kameraet koster 35.000 kroner, noe de mener det offentlige må betale.

– Dette mener jeg er ganske revolusjonerende i vår tid, det gir en helt umiddelbar lesestøtte for mange elever, sier generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem.

– Så tenker jeg at det finnes ikke noen sånn «one size fits all»-løsning, så det er viktig fortsatt at man gjør en individuell vurdering av behovet for hjelpemidler. Men jeg tror helt klart at dette kan være nyttig for veldig mange.

Generalsekretæren forteller at de ennå ikke vet om NAV vil ta kostnaden for dyslektikere som kan ha nytte av kameraet.

– Nå er vi jo litt spente. Det er jo helt nytt på markedet, så vi har ikke dannet oss noen erfaringer ennå på hvor lett dette her er å få fra NAV, sier hun.

NAV må betale: Generalsekretær Caroline Solem i Dysleksi Norge mener det offentlige må gi tilskudd til kamerabrillen. Foto: Frode Sunde, TV 2

– Det er klart at foreldre som ser barna sine slite og ha det vondt på skolen, vil jo være villige til å gjøre mye og strekke seg langt for å hjelpe dem. Det er en uheldig situasjon i så fall, hvis man plutselig får en sånn situasjon at de som har muligheten til det, kjøper såpass dyre produkter som dette, mens de som ikke har råd, ikke gjør det. Så her må det offentlige ta noe ansvar. Om det er NAV som gir det over folketrygden, eller om skoler investerer i produkter som flere elever kan bruke, er kanskje ikke det viktigste så lenge det er det offentlige som tar ansvar, fortsetter hun.

Skolens ansvar

Informasjonsavdelingen i NAV svarer til TV 2 at støtte må vurderes i hver enkelt sak og at skolene har et selvstendig ansvar for å tilrettelegge undervisningen:

Ett kamera på deling: Med det nye kameraet klarer Julie Andreassen og Fredrik Dahlen å få med seg innholdet i bøkene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen, TV 2

«Når det gjelder briller med skanner, som for eksempel Orcam Myreader, ble dette først innvilget til personer med synsnedsettelse. Det er altså ikke et produkt som først og fremst er utviklet for de med dysleksi. NAV gir ikke økonomisk støtte til slike briller, men man kan få hjelpemiddelet på utlån fra NAV hvis man fyller vilkårene for et slikt hjelpemiddel. Dette gjelder både for barn og voksne. Når det gjelder hjelpemidler som skal brukes i undervisningen på skolen, må det gjøres en vurdering av om det er skolen eller NAV som er ansvarlig for å dekke de. Man må også alltid vurdere om det kan løses med bruk av enklere og rimeligere løsning. NAV krever også at hjelpemiddelet er hensiktsmessig for brukeren. Det vil si at man kan nyttiggjøre seg av produktet. Dette må være oppfylt for at man skal kunne få vedtak på et hjelpemiddel.» skriver NAV til TV 2.

Inntil det er avklart om noen vil betale, må Fredrik og Julie dele på det ene utlånskameraet.

– Med den brillen her så ble jeg ganske motivert og får lyst til å jobbe hardt og fortsette å se resultater, sier Fredrik.