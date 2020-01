Politiet står fortsatt i en intensiv fase av etterforskningen etter drapet utenfor Prinsdal grill fredag 10. januar.

21 år gamle Halil Kara ble skutt av en maskert mann i det politiet har beskrevet som en «målrettet handling».

En 20 år gammel mann ble pågrepet på flukt i Ungarn. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Samme mann er også siktet for drapsforsøk på kameraten til avdøde Halil Kara, som fikk stikkskader i et basketak i etterkant av skyteepisoden.

Ytterligere to unge menn er pågrepet og siktet for medvirkning til drap, mens en fjerde person er siktet for å ha bistått med flukten til mannen som ble pågrepet i Ungarn.

Teori: Feil mann ble skutt

Samtlige siktede sitter varetektsfengslet. Ingen har erkjent straffskyld for det de anklages for.

Politiadvokat Anne Marie Hustad sier til TV 2 at etterforskerne fortsatt jobber med å avdekke hva som kan ha vært motivet for drapet.

– Vi har ikke klart å avdekke et tydelig motiv, men dette er noe som vil stå sentralt i den videre etterforskningen. Vi jobber med ulike teorier, sier hun.

Ettersom de ikke har et klart motiv, holder politiet muligheten åpen for at feil mann ble skutt og drept.

– At feil person ble skutt er en av flere muligheter vi jobber ut fra. Jeg vil ikke si at den står mer frem enn de andre teoriene våre, men den hypotesen er ikke skrinlagt fra politiets side, sier Hustad.

– Tragedie for familien

TV 2 er kjent med at politiet også undersøker om det kan dreie seg om en person- eller miljøkonflikt.

Tirsdag for to uker siden ble det holdt minnestund for Halil Kara i Søndre Nordstrand Muslimske Senter.

To dager senere ble han gravlagt i familiens hjemby Antalya i Tyrkia. 21-åringen jobbet som vikar på Seterbråten skole, en barneskole på Bjørndal i Oslo.

Bistandsadvokaten til avdødes familie, Veysel Ince, ønsker ikke å kommentere politietterforskningen overfor TV 2.

– De har det vanskelig. Dette er en stor tragedie for familien, og det vil ta tid å bearbeide sorgen, sier han.