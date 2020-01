Nathan jubler over å være ferdig som medlem av EU-parlamentet for Brexit-partiet.

– Jeg fryktet at brexit skulle bli stjålet fra oss. Vi har gjort en fantastisk jobb, sier Nathan.

Han sier det er en nesten uvirkelig følelse, akkurat som om det ikke skjer. Det er kaos av fotografer rundt den lille gruppen av brexit-politikere som forlater Brussel og EU for godt.

Nathan Gill har vært representant for Brexit-motstanderne i EU-parlamentet siden 2014. Klokka er 09 fredag morgen og endelig er øyeblikket kommet for fembarnsfaren og mormoneren fra Wales.

Har ofret alt

Han har ledet brexit-partiets 29 medlemmer i parlamentet, og nå sier de farvel til EU. Til lyden av en sekkepipe marsjerer han og partifellene ut av EU-parlamentet. Ved midnatt går landet hans ut av EU.

– Jeg har ofret alt. Vært borte fra familien, alle ferier, økonomien min, ja selv helsen min har jeg ofret, sier han.

Han har allerede vært gjennom hele spekteret av følelser siden folkeavstemningen i 2016, nå føler han nesten bare en tomhet.

Nathan Gill på vei ut av EU-parlamentet. For siste gang. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

Han reiser hjem til øya han kommer fra i Wales, men først skal han delta i den store brexit-festen i London fredag kveld. Fredag ettermiddag tok han Eurostar-toget til London for siste gang. Han har ingen planer om å komme tilbake til Brussel på enn stund.

Ferdig med politikk

Vi møter Nathan allerede dagen før Brexit på kontoret i EU-parlamentet. Det er nesten helt tomt. Kontoret har vært pakket ned lenge, og siden mars har han bodd på hotell og ikke i leiligheten, fordi brexit har vært avlyst flere ganger.

– Jeg har fem barn. Jeg vil at barna mine skal vokse opp i et land som er uavhengig og demokratisk. Dette stedet er udemokratisk, sier han og peker rundt seg i det romslige kontoret.

Dette skjer nå 31. januar forlater britene formelt EU.



En overgangsperiode ut året gjør at det blir få praktiske endringer for folk og bedrifter.



Forhandlingene om det fremtidige forholdet og om en handelsavtale begynner så raskt som mulig etter at brexit er et faktum.



I tillegg til handel må det nye avtaler til på områder som utdanning, justissamarbeid, datautveksling, luftfart, fiske og energi.



Britene skal også forhandle om forholdet til andre land. De håper blant annet å komme fram til en handelsavtale med USA i løpet av året.



Overgangsperioden kan forlenges i inntil to år, dersom partene er enige om det. Det vil i så fall kreve en lovendring i Storbritannia. Fristen for å forlenge perioden er 30. juni.



Med mindre den blir forlenget, utløper overgangsperioden 31. desember 2020. Deretter trer eventuelle nye avtaler i kraft.



Dersom EU og Storbritannia ikke blir enige om en handelsavtale, er det regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som gjelder. (NTB)

Han er ferdig med politikk nå. Hans eneste politiske prosjekt har vært å få Storbritannia ut av EU. Nå reiser han tilbake til familien og satser på å starte en bedrift.

Før han ble politiker drev han et privat selskap som solgte tjenester innen eldreomsorg. Med ansatte både fra Polen og Asia. Han er glad for at arbeidsinnvandringen nå styres av Storbritannia.

Storbritannia trer offisielt ut fra EU ved midnatt natt til fredag. Lørdag begynner en overgangsperiode som varer ut året. I de kommende elleve månedene løper alle forpliktelser som før, mens Storbritannia forhandler med EU om det fremtidige forholdet mellom dem.