Frykter svindelbølge med denne metoden

Ba om pengene tilbake

Tove er en kvinne i 50-årene bosatt i Innlandet fylke. Hun ønsker ikke å stå frem med fullt navn og bilde, men vil advare andre om det hun opplevde for omtrent et år siden.

Det hele begynte med at hun skulle prøve seg på bitcoin-trading. Hun mistet opp mot 30.000 kroner hos et tradingselskap som senere viste seg å trolig være en svindelaktør, og bestemte seg for å gi seg mens leken var relativt god.

– Jeg innså at det ikke var for meg og at jeg ikke ville ha noe mer det å gjøre. Jeg erkjente at pengene var tapt, forteller Tove.

Noen måneder senere så hun et TV-program som oppfordret svindelofre til å be om å få pengene tilbake. Tove tenkte det ikke kunne skade og sendte en e-post til tradingselskapet om at hun ville ha tilbake pengene hun hadde investert.

– Først hørte jeg ingenting, men så ringte en mann som sa jeg skulle få tilbake pengene. Han bekreftet at jeg hadde penger til gode hos dem.

Tove syntes det hadde tatt lang tid før tradingselskapet tok kontakt, men fikk håp om at noen av pengene kunne komme tilbake på konto. For alt hun visste på det tidspunktet, var dette et legitimt tradingselskap.

Det var det dessverre ikke.

– Så identisk ut som vanlig BankID

Tove måtte verifisere sin identitet før hun kunne motta pengene. Mens hun snakket med den vennlige og høflige mannen fra tradingselskapet på telefon, ble hun tilsendt en link.

– Jeg klikket på linken, og kom inn på en side med et vindu som så identisk ut som vanlig BankID. Jeg syntes det var rart at jeg ikke kunne logge meg inn med BankId på mobil, men tenkte ikke noe mer over det. Jeg skulle på jobb og hadde ikke så god tid, sier Tove.

Hun tastet inn fødselsdato, personlig passord og engangskode fra kodebrikken.

– Da jeg hadde logget meg inn og verifisert hvem jeg var, hadde jeg en dårlig magefølelse etterpå. Tenk om dette er lureri, tenkte jeg.

Tove ringte banken for å sperre kortene og endre passordet sitt. Banken kunne imidlertid ikke sperre transaksjoner, fikk hun vite. Da hun sjekket banken, stod pengene der fortsatt.

– Føltes som livet var over

Det var først da Tove sjekket banken ni dager senere, at pengene var borte. Selv hadde hun ikke så veldig mye stående på konto, men hun var også kasserer for et grendehus.

– Til sammen forsynte svindlerne seg med 186.000 kroner. Da jeg fikk det i fleisen, føltes det som livet var over. Jeg ble rasende på meg selv og på de som hadde lurt meg.

Tove mener nordmenn skal være forsiktige med å tro at det bare er dumme mennesker som blir lurt på denne måten.

– Jeg føler selv jeg er en oppegående dame som ikke går så lett på limpinnen. Det finnes de som er mer godtroende og naive enn meg. Det er utrolig viktig å være oppmerksom. Vær kritisk, råder Tove.

– Det viktigste du gjør

Flere nordmenn har altså opplevd denne typen svindel allerede, og nå frykter NorSIS at dette vil bli en av de neste store svindelbølgene. Mer enn fire millioner nordmenn har i dag BankID, som brukes som autentiseringsmetode for alt fra netthandel til banktjenester.

– Før brukte vi BankID kun til å logge oss på nettbanken. Nå bruker vi BankID nesten overalt, også når vi kjøper varer og tjenester. Terskelen for å gi fra seg informasjon om BankID har blitt mye lavere, ettersom vi har blitt mer vant til å bruke det. Det utnytter svindlerne, sier Sandland.

NorSIS mener dette kan bli en stor fremtidig trussel. Ved hjelp av denne typen sosial manipulasjon kan kriminelle manipulere alt fra adresseendringer til å gjøre regelrette utbetalinger, slik Tove opplevde.

– Det viktigste du gjør er å ikke logge inn med BankID basert på å følge en link du har mottatt på SMS eller e-post. Skriv heller inn adressen til nettstedet du ønsker å logge deg inn på, og logg deg inn på den måten, oppfordrer Sandland.