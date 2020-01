Helene Olafsen har termin om seks uker, men hva som vil skje med Senkveld når programlederen skal ut i mammapermisjon er uvisst.

– Føde på tv

Programledermakker Stian Blipp (30) har sine tanker rundt hvordan scenarioet vil bli nå kun seks uker før termin.

– Jeg tar det som det kommer. Hun kan forsvinne to uker før termin, hun kan bli der til to uker etter termin og hun kan føde på sending. Drømmen er at det blir fullt trykk under sending og at vi sender henne i sykebil direkte fra studio, ler Stian Blipp til TV 2.

Ny tilpasset konkurranse

Nytt av sesongen er Senkveld-testen som erstatter Senkveld-slaget, hvor man har tatt hensyn til at Helene Olafsen er høygravid.

SENKVELD-TESTEN: Blipp mot resten: Stian Blipp, Bernt Hulsker, Katarina Flatland, Anders Jacobsen, Terje Sporsem, Victor Sotberg, Agnetesh. Foto: Karina Halvorsen Gravdahl/TV 2

Konseptet er at Helene har plukket ut seks norske kjendiser som Stian skal bryne seg på i tøffe konkurranser. I Helenes testlaboratorium skal Stian få 14 ulike oppgaver som han skal løse mot de utvalgte kjendisene. Helene blir ubestridt sjef og dommer.

– Det hadde ikke vært forsvarlig å gjort et nytt Senkveld-slag, så det er fint å gjøre dette istedet. Stian er ubeseiret i vår Senkveld-sammenheng, så nå gjør jeg alt i min makt for å beseire han, sier Helene.

Ingen gode råd

Helene venter en sønn og gleder seg stort til å bli mamma. Stian Blipp er allerede småbarnsfar og pappa til ett år gamle Noelle. Han har foreløpig ikke kommet med noen babyråd til Helene.

– Jeg kan ikke huske at han har kommet med noen råd som jeg har tatt med meg, ler Helene.

– Har du bestemt deg for navn? Blir det Stian?

– Det har vært mange Stian`er i livet mitt, så det blir det ikke, avslutter Helene til TV 2.