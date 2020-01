Når kvotejakta på gaupe starter 1. februar, kan jegere skyte 54 av rundt 320 registrerte gauper i Norge. For sjuende år på rad ligger gaupebestanden under målet Stortinget tidligere har vedtatt.

Fagsjef Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet reagerer på fellingstillatelsen.

– Det er helt uakseptabelt at 54 gauper nå skal felles. I altfor mange år har gaupene vært utsatt for hard avskyting. Vi kan ikke fortsette å skyte ned så store deler av bestanden vår, sier Håpnes.

– Fortsatt ligger bestanden et godt stykke under bestandsmålet. Den må nå få bygge seg opp, legger han til.

Gaupa fikk status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter i 2015. Regionene Klima- og miljødepartementet nå tillater gaupejakt i, ligger i Sør-Norge og Midt-Norge.

I tre av de fire regionene hvor kvotejakta er aktuell ligger bestanden av gaupe over de regionale bestandsmålene som er bestemt, skriver departementet i en pressemelding.

I den fjerde regionen er fellingskvoten redusert fra 25 gauper til 20.

– Selv om vi er under bestandsmålet for gaupe nasjonalt, åpnes det for kvotejakt i noen regioner. De kvotene som er satt, tar hensyn til at vi ligger under det nasjonale bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. .

