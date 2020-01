– Vi kjempet imot det så lenge, og vi var så nære med å lykkes. Vi hadde så mye håp, og nå er det borte, sier Hannah.

Hun sier at sorgen har kommet i etapper, særlig ettersom mange av de hun har jobbet sammen med må reise hjem etter Brexit.

– Min generasjon ble født inn i EU og jeg ble født med europeiske rettigheter, sier hun mens stemmen skjelver.

Ut med et smell

Britene i EU-hovedstaden har bestemt seg for at Brexit skal ikke skal forbigås i stillhet – også de som er imot bruddet med EU.

Derfor har det vært konserter, dans og fester både i Ja- og i Nei-leiren de siste dagene. Under hashtaggen #NotLeavingQuietly har Brexit satt sitt preg på Brussel.

Hannah er en av de mange unge britene som vi møter på en «Ceilidh». Det er en skotsk dansekveld, arrangert av skotske medlemmer av EU-parlamentet. De måtte forlate EU-hovedstaden fredag.

I Skottland, Hannahs hjemland, var det flertall for å bli i EU.

Frykter for jobben

Hun har en jobb i en tenketank i Brussel, men fordi hun har vært her mindre enn ett år, er hun usikker på fremtiden. Hun tør ikke stole på at hun får bli, selv om det er inngått en avtale om rettigheter for briter i EU-land.

Dette skjer nå 31. januar forlater britene formelt EU.



En overgangsperiode ut året gjør at det blir få praktiske endringer for folk og bedrifter.



Forhandlingene om det fremtidige forholdet og om en handelsavtale begynner så raskt som mulig etter at brexit er et faktum.



I tillegg til handel må det nye avtaler til på områder som utdanning, justissamarbeid, datautveksling, luftfart, fiske og energi.



Britene skal også forhandle om forholdet til andre land. De håper blant annet å komme fram til en handelsavtale med USA i løpet av året.



Overgangsperioden kan forlenges i inntil to år, dersom partene er enige om det. Det vil i så fall kreve en lovendring i Storbritannia. Fristen for å forlenge perioden er 30. juni.



Med mindre den blir forlenget, utløper overgangsperioden 31. desember 2020. Deretter trer eventuelle nye avtaler i kraft.



Dersom EU og Storbritannia ikke blir enige om en handelsavtale, er det regelverket i Verdens handelsorganisasjon (WTO) som gjelder. (NTB)

– Brexit betyr usikkerhet. Rettighetene våre er ikke sikret for alltid, enten det gjelder briter i Europa eller EU-borgere i Storbritannia, sier hun.

Og for første gang får hun tårer i øynene.

– Jeg beklager det, altså, sier hun og tørker seg i øynene.

Brussel sier farvel til Storbritannia ved å lyssette Grand Place i britiske farger. Foto: Santiago Vergara/TV2

Hun vet ikke om hun orker å være sammen med venner ved midnatt fredag, når Brexit trer i kraft. Da tror hun at hun kommer til å krype under dyna hjemme og følge begivenhetene via internett.

– En fundamental endring

Storbritannia trer offisielt ut fra EU ved midnatt natt til fredag. Lørdag begynner en overgangsperiode som varer ut året.

I de kommende elleve månedene løper alle forpliktelser som før, mens Storbritannia forhandler med EU om det fremtidige forholdet mellom dem.

En talsmann for Tysklands statsminister Angela Merkel slår fast at brexit vil føre til store forandringer for EU.

– Det er åpenbart at dette blir en fundamental endring for Europa, fordi Storbritannia var et viktig EU-medlem i 47 år – nesten et halvt århundre, sa talsmann Steffen Seibert på en pressekonferanse i regjeringens regi fredag.

Han la til at tyskerne håper Storbritannia vil fortsette å være en «nær partner og venn». I en tale under Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos tidligere i måneden, omtalte Merkel brexit som en vekker for EU.

– Europeisk integrasjon har gitt Europa fred og velstad. Vi og de 26 gjenværende medlemslandene er fast bestemt på å fortsette suksesshistorien, sier Seibert.

TV 2/NTB