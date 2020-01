Det bekrefter klubben på Twitter.

Den 28 år gamle høyrebacken kommer på lån ut sesongen fra Southampton.

Cedric Soares forteller at han kunne blitt Arsenal-spiller tidligere.

– Vi var veldig nære for noen år siden, så dette er ikke første gangen. Det skjedde ikke da, men takk gud for at det gikk gjennom nå. Jeg er veldig glad, sier nysigneringen til klubben.

– Det var åpenbart viktig for meg å komme hit på dette tidspunktet i karrieren. Southampton ga meg muligheten til å spille i Premier League, men dette er selvfølgelig et fantastisk steg å komme hit og spille for Arsenal, sier Cedric Soares.

Arsenal og Mikel Arteta har vært ute etter å forsterke forsvaret i januar. The Gunners har allerede hentet den spanske midtstopperen Pablo Mari.

Nå bli Cedric Soares den andre forsvarspilleren inn portene på Emirates.

– Cedric er en forsvarer med god erfaring i Premier League, og på landslagsnivå. Han er en sterk tilvekst til vår defensive enhet som vil tilføre troppen kvalitet. Jeg vet at han er en spiller som spiller med full innsats og energi. Vi gleder oss til å gå inn i den siste delen av sesongen med Cedric som en del av klubben, sier teknisk direktør i Arsenal Edu.

Portugiseren har 33 landskamper var en del av Portugal-laget som vant EM i 2016. Cedric var også en del av VM-troppen i 2018. I Southampton har høyrebacken spilt 100 kamper i Premier League.

Arsenal ligger på 10. plass i Premier League og har sluppet inn 34 mål på 24 kamper i Premier League denne sesongen. Det er mest av de antatt topp seks-klubbene.

Southampton har allerede hentet Tottenhams Kyle Walker-Pieters på lån for å fylle tomrommet til Cedric.