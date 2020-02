– Om han var uskyldig, ville han kommet hjem og møtt i retten

– Han og jeg har nok levd ganske ulike liv de siste årene, sier kvinnen, som er i slutten av 20-årene, til TV 2.

Hun hevder at fotballspiller Babacar Sarr voldtok henne natt til 14. mai i 2017. Sarr var på den tiden en av de viktigste spillerne for Molde Fotballklubb i Eliteserien.

Kvinnen anmeldte, politiet etterforsket og statsadvokaten tok ut tiltale mot Sarr.

De mente å kunne føre beviser mot at han hadde voldtatt kvinnen. I retten la aktor ned påstand om fire års fengsel. Sarr har hele tiden nektet for at han har begått en voldtekt.

Fagdommeren var overbevist om at voldtekten hadde skjedd, mens de to meddommerne mente at det var grunn til å tvile på dette.

Dermed ble Sarr frikjent.

Utsatt tre ganger

Samtidig måtte han betale kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. Årsaken var at retten mente at det var sannsynlighetsovervekt for at han hadde gjort det han var anklaget for.

Etter norsk lov skal det mer til for å bli dømt til fengsel enn å dømmes til å betale oppreisningserstatning.

Saken ble anket, og tre ganger har ankesaken blitt berammet i Frostating lagmannsrett, senest i oktober i fjor. Likevel har saken fortsatt har ikke blitt avviklet.

Den første gangen ble saken utsatt fordi et sentralt vitne – en annen fotballspiller – ikke møtte opp. Ved de to andre anledningene, i juni og oktober, er det Sarr selv som ikke har møtt opp.

Han har i mellomtiden spilt for russiske Yenisey Krasnoyarsk og deretter Damac FC i toppdivisjonen i Saudi-Arabia. Sarr har imidlertid ikke spilt en kamp for Damac siden 11. januar.

Ifølge flere nettsteder er han nå klubbløs.

– Gjør det vi kan

Samtidig har norske myndigheter etterlyst ham over hele verden fordi han ikke har møtt i ankesaken i Molde.

Norge har ikke en utleveringsavtale med Saudi-Arabia, men dersom han nå finner en ny klubb og dermed må krysse en landegrense, er muligheten til stede for at Sarr blir pågrepet.

– Vi gjør det vi kan, sier statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim, som er aktor saken mot Sarr.

Fotballspilleren er også siktet for en voldtekt i Oslo. Saken er fortsatt under etterforskning. Sarr har tidligere også vært siktet for en voldtekt i Sogndal. TV 2 har ikke lyktes med å få svar på hvor den saken står i prosessen.

Fornærmet: – Uten håp

Den fornærmede kvinnen, som i flere år har ventet på å få avgjort saken i rettsvesenet, forsøker å innstille seg på at Sarr kanskje aldri vil bli stilt for lagmannsretten i Norge.